「饗A Joy」最貴吃到飽開箱！8大餐區一次看　Buffet完整菜色曝光

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🟡「饗A Joy」8大美食區
◼「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波
📍豐潮：海鮮吧，擺滿當令澎湃海味，多種蝦蟹之外，最特別的是現開直送生蠔，嚴選日本、加拿大生蠔。
📍時濤：「時濤」區主攻生魚片握壽司、炙燒握壽司、手捲，並有炭爐烘烤海苔保持手卷的脆度。非試不可的有：炙燒A5和牛握壽司、炙燒黑鮪大腹握壽司、炙燒鴨肝胭脂蝦握壽司與炙燒松葉蟹握壽司。
📍沁波：主要供應海鮮、各種新鮮蔬菜、生火腿等冷肉與熟肉。A5生和牛最中餅、枝豆軟絲最中餅，以及剝皮辣椒龍蝦沙拉、熟成菜脯蛋佐腐乳醬、蟹膏干貝手捲與紫蘇味噌黑鮪手捲，值得推薦。並有整支伊比利火腿現切，相當大氣
◼「原」境餐區：熾原／然然
📍熾原：主要供應 以「烤」、「炸」類菜色，包括有碳烤肉類、海鮮、蔬菜、雞腿、松阪豬和牛舌，最大噱頭是帝王蟹腳與抱卵香魚、大草蝦與烤鰻魚。炸類菜式則有 日式炸物 、炸頭骨肉、台式鹽酥雞與炸花枝等。
📍然然：鐵板香煎再用超級烤製的肋眼牛排，口感不輸高級牛排館。鐵板台則有鐵板煎玫瑰龍蝦、超大號干貝與鮑魚。另還有和牛鑲椴木香菇與酥炸頭骨肉。
◼「城」境餐區：乘城／戀戀／漫漫津澤
📍乘城：泛中華料理區，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、台式聞名煮物等，最特別的是酥皮花膠佛跳牆。另外，牛肉湯還使用到日本A5和牛。而強調21摺現做的松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包，也是必吃。
📍戀戀：甜品鮮果區，找來法式甜點品牌「法朋」和 「Double V」設計並技術轉移的盤飾甜點。並提供時令鮮果、濃醇冰淇淋，像是豆腐乳特別口味的巧克力等。
📍漫漫津澤：飲品酒吧區，與知名的興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，另有「冉冉茶室」、Perry's Palate Plan，打造高端品飲。酒品則有島嶼限定特調、福爾摩沙琴酒等，2018 La Maison Cointreau Taiwan Champion台灣冠軍「Perry’s Palate Plan」主人 張國偉設計的調酒，也有鮮釀台啤無限喝。
📌饗A Joy價格（全餐期供應菜色皆相同）
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。
📌訂位資訊
共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。
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