無聊當有趣！機場過安檢喊「我有槍啊」　高雄莽男遭起訴下場曝

「饗A Joy」最貴吃到飽開箱！8大餐區一次看　Buffet完整菜色曝光

▲「饗A Joy」最貴吃到飽將於7月23日正式開幕，最受矚目的海鮮吧，包含多種蝦蟹，另外還有松葉蟹、現開生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「饗A Joy」最貴吃到飽將於7月23日正式開幕，最受矚目的海鮮吧，包含多種蝦蟹，另外還有松葉蟹、現開生蠔等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅集團旗下的「饗A Joy」，將在周日7月23日於台北101的86樓正式開幕，不僅是全台最高的Buffet，也是至今最貴的吃到飽餐廳，晚餐時段每人價位高達4268元。價格驚人，但開放訂位當天仍火速爆滿。一餐要花掉超過4000元，到底能吃到哪些珍稀菜色，《NOWnews今日新聞》直擊現場，公開完整菜單，華麗菜色搶先看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「饗A Joy」座落於台北101的86樓，用餐時能夠遠眺台北市景、夜晚時還能欣賞到信義區的百萬夜景。在用餐空間設計上，揉合了台灣的地貌與文化意涵，透過「山」、「海」、「城」、「原」4個境向，打造出沈浸式的餐飲體驗。美食區標榜「一餐區、一名店」之境意，取各區主題概念結合文字之美，打造出獨特的氛圍感。

🟡「饗A Joy」8大美食區

◼「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波

📍豐潮：海鮮吧，擺滿當令澎湃海味，多種蝦蟹之外，最特別的是現開直送生蠔，嚴選日本、加拿大生蠔。

▲海鮮吧強調有擺滿當令澎湃海味，蝦蟹貝類皆有。（圖／記者葉盛耀攝）
▲海鮮吧強調有擺滿當令澎湃海味，蝦蟹貝類皆有。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多種蝦蟹之外，最特別的是現開直送生蠔，嚴選日本、加拿大生蠔。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多種蝦蟹之外，最特別的是現開直送生蠔，嚴選日本、加拿大生蠔。（圖／記者葉盛耀攝）
📍時濤：「時濤」區主攻生魚片握壽司、炙燒握壽司、手捲，並有炭爐烘烤海苔保持手卷的脆度。非試不可的有：炙燒A5和牛握壽司、炙燒黑鮪大腹握壽司、炙燒鴨肝胭脂蝦握壽司與炙燒松葉蟹握壽司。

▲生魚片、和風壽司中，還能嘗到高檔的鮪魚上腹。（圖／記者葉盛耀攝）
▲生魚片、和風壽司中，還能嘗到高檔的鮪魚上腹。（圖／記者葉盛耀攝）
▲甜蝦、鮪魚大腹等各式壽司同樣吃到飽，包含使用A5和牛做成握壽司。（圖／記者葉盛耀攝）
▲甜蝦、鮪魚大腹等各式壽司同樣吃到飽，包含使用A5和牛做成握壽司。（圖／記者葉盛耀攝）
📍沁波：主要供應海鮮、各種新鮮蔬菜、生火腿等冷肉與熟肉。A5生和牛最中餅、枝豆軟絲最中餅，以及剝皮辣椒龍蝦沙拉、熟成菜脯蛋佐腐乳醬、蟹膏干貝手捲與紫蘇味噌黑鮪手捲，值得推薦。並有整支伊比利火腿現切，相當大氣

▲現切伊比利火腿，還有多種生火腿與起司。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現切伊比利火腿，還有多種生火腿與起司。（圖／記者葉盛耀攝）
▲整支伊比利火腿現切，相當大氣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲整支伊比利火腿現切，相當大氣。（圖／記者葉盛耀攝）
◼「原」境餐區：熾原／然然

📍熾原：主要供應 以「烤」、「炸」類菜色，包括有碳烤肉類、海鮮、蔬菜、雞腿、松阪豬和牛舌，最大噱頭是帝王蟹腳與抱卵香魚、大草蝦與烤鰻魚。炸類菜式則有 日式炸物 、炸頭骨肉、台式鹽酥雞與炸花枝等。

▲現烤的帝王蟹腳，肥美鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現烤的帝王蟹腳，肥美鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤物區包含後厚和牛五花，口感香嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤物區包含後厚和牛五花，口感香嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
📍然然：鐵板香煎再用超級烤製的肋眼牛排，口感不輸高級牛排館。鐵板台則有鐵板煎玫瑰龍蝦、超大號干貝與鮑魚。另還有和牛鑲椴木香菇與酥炸頭骨肉。

▲牛排的口感與風味，普遍被覺得不輸給高檔牛排館。（圖／記者葉盛耀攝）
▲牛排的口感與風味，普遍被覺得不輸給高檔牛排館。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鐵板現處理的龍蝦，相當誘人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鐵板現處理的龍蝦，相當誘人。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鐵板區也還有現煎的大顆鮑魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鐵板區也還有現煎的大顆鮑魚。（圖／記者葉盛耀攝）
◼「城」境餐區：乘城／戀戀／漫漫津澤

📍乘城：泛中華料理區，包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、台式聞名煮物等，最特別的是酥皮花膠佛跳牆。另外，牛肉湯還使用到日本A5和牛。而強調21摺現做的松露小籠湯泡、蟹黃小籠湯包，也是必吃。

▲中華料理區包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲中華料理區包括烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲乘城區是泛中華料理區，包含酥皮花膠佛跳牆。（圖／記者葉盛耀攝）
▲乘城區是泛中華料理區，包含酥皮花膠佛跳牆。（圖／記者葉盛耀攝）

▲強調21摺的小籠包，還有松露、蟹黃等兩種口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲強調21摺的小籠包，還有松露、蟹黃等兩種口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤鴨能現片，並做成一鴨多吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤鴨能現片，並做成一鴨多吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以A5和牛做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以A5和牛做成現沖牛肉湯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍戀戀：甜品鮮果區，找來法式甜點品牌「法朋」和 「Double V」設計並技術轉移的盤飾甜點。並提供時令鮮果、濃醇冰淇淋，像是豆腐乳特別口味的巧克力等。

▲巧克力口味相當多，像是腐乳、油蔥酥、香菜花生、馬告等，滋味特別。（圖／記者葉盛耀攝）
▲巧克力口味相當多，像是腐乳、油蔥酥、香菜花生、馬告等，滋味特別。（圖／記者葉盛耀攝）
▲還與法式甜點品牌「法朋」合作，有盤飾的整盤甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲還與法式甜點品牌「法朋」合作，有盤飾的整盤甜點。（圖／記者葉盛耀攝）
📍漫漫津澤：飲品酒吧區，與知名的興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，另有「冉冉茶室」、Perry's Palate Plan，打造高端品飲。酒品則有島嶼限定特調、福爾摩沙琴酒等，2018 La Maison Cointreau Taiwan Champion台灣冠軍「Perry’s Palate Plan」主人 張國偉設計的調酒，也有鮮釀台啤無限喝。

▲WBC世界冠軍吳則霖旗下的興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，提供咖啡豆。（圖／記者葉盛耀攝）
▲WBC世界冠軍吳則霖旗下的興波咖啡Simple Kaffa跨界聯手，提供咖啡豆。（圖／記者葉盛耀攝）
📌饗A Joy價格（全餐期供應菜色皆相同）

📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。

📌訂位資訊
共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

「饗A Joy」沒開幕就1星負評？8大美食區介紹　Buffet菜色搶先看

最貴Buffet「饗A Joy」7/23開幕！明天可訂位　菜色大亮點是這些

最貴Buffet「饗A Joy」預訂沒秒殺！3880元加1成　創吃到飽天花板

饗A Joy將開幕！漢來海港宣戰開「升級版」：一餐檯一Fine Dining

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀