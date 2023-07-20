「最美里長」陳紫渝月薪曝光！邰智源一聽驚訝：這樣做辛酸的
最美里長陳紫渝近期傳出熱戀永和分局秀朗派出所警員，消息曝光後，連帶讓兩周前《木曜4超玩》最新的「一日里長」影片內容廣受關注討論。陳紫渝不但在其中提其愛情觀，甚至還透露目前里長的每個月領的「事務費」金額，讓「阿公」邰智源也嚇得直呼「做辛酸的」。
記者潘毅/綜合報導
陳紫渝在《木曜4超玩》「一日里長」影片中，被邰智源問到「里長是有給職嗎？」陳紫渝則詳細回應「它（里長）其實是沒有薪水的，我們一個月領的是事務費，過去是4萬5千元，這任期有調漲5千，變5萬元」，但這筆費用都會用於里長辦公室的租金、處理里民事務的雜支等等，所剩金額也不多，這讓邰智源一聽也忍不住驚呼「那妳這樣等於來講是做辛酸的欸」。而陳紫渝則笑稱「是做服務的」，也提到其實蠻多里長是有自己的正職工作的。
陳紫渝也表示，自己剛從大學畢業時，事先到保險公司上班，之後因為親戚從事政治相關工作，而爸爸陳昱庭也同樣是里長，這才促使她走上服務里民的這條道路上。
後續影片中，邰智源也問及愛情觀的問題「如果想要認識妳的男生，大妳大概33歲，這樣可以嗎？」陳紫渝笑稱「其實我覺得年齡沒有什麼關係啊」，但隨後也笑稱「好啦33歲有一點多」。如今認愛永和分局秀朗派出所警員，粉絲、選民也都非常開心祝她幸福。