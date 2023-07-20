Melody才爆「爭奪前夫上億房產」今發聲曬自拍！錄影真實狀態曝光

44歲藝人Melody（殷悅）7日宣布與大15歲富商老公吳育奇離婚，結束17年婚姻，但昨（19）日卻爆出她爭奪前夫家上億元房產，誘導對方簽「不平等離婚協議」一事，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問Melody經紀人，對方表示：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應。」而今（20）日，她也在臉書、IG透露近況，表示：「Back to work（回到工作崗位）！」並附上一張自拍照。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇和平分開。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）Melody當時透過臉書粉專公布離婚消息，表示每一段婚姻都有屬於自己的課題，這一路來一直都不容易，彼此雙方性格與思想理念差距太大的狀況下，讓他們的失去了關係該有的平衡，「經過這些年的堅持與努力過後，很遺憾我們停留在分岔路口。於是我們做出非常困難的決定，我們雙方同意勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此」，但該篇文章目前已被刪除。▲Melody今日在臉書發文，並附上一張自拍照，氣色相當好。（圖／翻攝自melody IG）她今日在臉書發文，並附上一張自拍照，只見她人在棚內，氣色相當好，不過僅在文章內寫下：「Back to work（回到工作崗位）。」對離婚一事、爭房產風波都沒有多提，網友們也紛紛留言，替她加油打氣：「最喜歡Melody了！未來依然可期！」、「支持Melody開心做回妳自己！好好愛自己！我們都愛妳，加油。」而《NOWnews今日新聞》記者稍早傳訊詢問TVBS公關Melody錄影的狀態、心情如何，對方表示因為是藝人私事，所以沒有針對這部分特別關切，「節目過程都是正常錄影」。Melody遭爆「爭奪前夫家3間上億房產」？離婚協議無效內幕曝Melody錄《嗨！營業中》「狂求休息」原因曝！忍不住哭了：我好累出身美國華埠！Melody殷悅離婚大15歲富商老公 藝名來自張小燕快訊／Melody殷悅宣布離婚！242字聲明祝福前夫：感謝曾經的付出