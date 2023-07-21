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冷氣掉落砸死政大女！他曝「師傅安裝現況」　屋主提2要求最致命

▲不少人都會請冷氣師傅來家中安裝冷氣，但是這些師傅們「安全措施」真的有做到位嗎？（圖/楊宇帆臉書）
▲不少人都會請冷氣師傅來家中安裝冷氣，但是這些師傅們「安全措施」真的有做到位嗎？（圖/楊宇帆臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

一名就讀政大2年級的21歲黃姓女子，（20）日下午1時許，在新北市新埔捷運站2號出口外的公車站等公車，結果突然遭到從17樓墜落的冷氣擊中，緊急送往醫院仍宣告不治，超嚴重工安意外引起社會關注。對此，有「台南關廟鳳梨王子」的楊宇帆就分享自己近日觀察冷氣產業的心得，透露很多「冷氣安裝沒安全措施的師傅在台灣並不意外，往往都是因為屋主要求壓低價錢、施工速度要快，導致施工品質被犧牲」。

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楊宇帆指出「這陣子剛好有研究過冷氣安裝，照片中沒有安全措施的師傅，不敢說是常態，但看到也不會太意外，台灣只要是跟高空作業相關的工作，在工安上的品質是很參差不齊的，或許你會說很像沒很有常看到，但是如果你是老闆，你肯定不會讓事情曝光，不要說是雇主，甚至是建案，多得是你不知道的事」。

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▲楊宇帆提到「台灣在高工相關作業的操作上，品質是非常參差不齊的」。（圖/楊宇帆臉書）
「雇主當然不希望出事，也希望師傅有安全措施，但安全措施做好代表施工的速度會變慢，有些師傅為了客人需求趕件就忽略，而有些老師傅做了一輩子老本行，大部分都會有『有差這一次嗎？』的心態」楊宇帆提到「而我非常肯定的一點，那就是屋主經常性的想要壓低價錢，自然犧牲的就是施工品質」。

楊宇帆提到「一般人只會看到冷氣的價錢，卻忽略掉很多細節，排水管線、銅管、抽真空、迴風空間、冷媒、支架，光是一個最簡單的迴風空間，很多師傅或設計師就亂裝了，不相信你去看看，身邊的冷氣跟天花板隔多少距離，至少要15公分才會讓冷氣有效率」。

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▲前一陣子才有網友抱怨自家的冷氣被設計師及師傅安裝在錯誤的位置。（圖/DIY裝潢室）
那麼應該去哪裡找施工品質有保證的冷氣師傅呢？楊宇帆說「老實說我也不敢確定，但是如果是網購那種，價格或多或少比較便宜，但他們配合的就是各地冷氣師傅，品質自然不穩定；反倒是地方老牌的家電行、專門空調的公司，一定都會有相對穩定的安裝品質，只是價格貴一點」。

楊宇帆認為「一台冷氣少說也吹個十年，增加一點點的安裝成本，攤提下來，其實也沒多少，以為安裝到了便宜的冷氣，省了小錢，之後出問題壞掉，師傅再賺你一筆大的，結論就是如果是自己要住的房子，真的是不要省那個冷氣費用，冷氣壞了或是冷房效率差，大不了就是花錢，但如果變成凶宅，才是大損失」。


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