冷氣掉落砸死政大女！他曝「師傅安裝現況」　屋主提2要求最致命

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「雇主當然不希望出事，也希望師傅有安全措施，但安全措施做好代表施工的速度會變慢，有些師傅為了客人需求趕件就忽略，而有些老師傅做了一輩子老本行，大部分都會有『有差這一次嗎？』的心態」楊宇帆提到「而我非常肯定的一點，那就是屋主經常性的想要壓低價錢，自然犧牲的就是施工品質」。
楊宇帆提到「一般人只會看到冷氣的價錢，卻忽略掉很多細節，排水管線、銅管、抽真空、迴風空間、冷媒、支架，光是一個最簡單的迴風空間，很多師傅或設計師就亂裝了，不相信你去看看，身邊的冷氣跟天花板隔多少距離，至少要15公分才會讓冷氣有效率」。
那麼應該去哪裡找施工品質有保證的冷氣師傅呢？楊宇帆說「老實說我也不敢確定，但是如果是網購那種，價格或多或少比較便宜，但他們配合的就是各地冷氣師傅，品質自然不穩定；反倒是地方老牌的家電行、專門空調的公司，一定都會有相對穩定的安裝品質，只是價格貴一點」。
楊宇帆認為「一台冷氣少說也吹個十年，增加一點點的安裝成本，攤提下來，其實也沒多少，以為安裝到了便宜的冷氣，省了小錢，之後出問題壞掉，師傅再賺你一筆大的，結論就是如果是自己要住的房子，真的是不要省那個冷氣費用，冷氣壞了或是冷房效率差，大不了就是花錢，但如果變成凶宅，才是大損失」。