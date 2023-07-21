陳紫渝帥警男友正面曝！年薪上看百萬 她金錢觀被讚「最佳典範」
「最美里長」陳紫渝今年初時才對外宣稱單身，19日就被周刊爆料與永和分局秀朗派出所的26歲凃姓警員開房約會，她也順勢在臉書上大方認愛。而紫渝的26歲帥警男友正面曝光，年薪上看百萬元，PTT上也有不少網友讚陳紫渝的金錢觀，大讚「根本台女最佳典範」。
家庭消費中心/綜合報導
據了解，凃姓員警為警專36期，現年26歲，從小在台北市長大，2019年畢業分發永和警分局，目前在秀朗派出所任職4年，今年元月迄今，已偵辦查獲多起詐欺車手及毒品案件，在所內表現優異，外型陽光又健康，派出所內也有好人緣，同事得知他與最美里長配對成功，也紛紛獻上祝福。
過去就有網友在Dcard上發文討論，一般派出所員警月薪約6萬元至6.5萬元，年薪約80萬元，也有網友回應，「北市一級戰區的派出所警員，現在大概第5、6年左右加上加班費、年終等，可以近百萬左右，一般縣市基層警員第一年薪水則是約70多萬元。
而PTT上則有網友發文指出，陳紫渝和男友被拍到開房的商旅價格不到1千元，「女生肯進去根本優質台女，某主播要求250萬年收台北有房還不能有負債，相比之下這里長根本天使，根本台女最佳典範」。
事實上，原PO是拿前主播陳尹柔在節目《單身行不行》的言論來對比，陳尹柔指出，她在挑選對象時，要求對方穩定年收要250萬元以上，在雙北要有房子、沒有房貸，如果沒有房產年收就要更多，婚後不接受AA制。