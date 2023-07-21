直立式窗型冷氣是什麼？優缺點、安裝方式曝光　「這種房」超愛裝

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有段時間這種機型在台灣還蠻流行的，主要是因為他就是壓縮機、冷凝機、蒸發器、風扇都在單一機體當中的一種冷氣，最大特點就是「不用像窗型一樣，必須要挖一個洞來安裝，而是只要有窗戶就可以安裝，以安裝程序來說已經是非常簡便的冷氣機。
直立式窗型冷氣「優缺點」？
這種冷氣的優點就是有一般的窗戶就可以安裝，有些機型適用110V電源，隨插就可以使用，另外好拆卸也是優點之一，一般來說沒有冷氣對口的房間最愛裝這種冷氣，由於很多房東都喜歡隔間房子當套房出租，所以也有不少房東的套房隔間都沒有冷氣對口，就會選擇裝這種冷氣；不過缺點就是會讓窗戶無法關緊，像是雨水、蚊蟲就會飛入；通常不是安裝在高位置，所以冷房效果不會太全面，機型總類選擇在現在相對較少。
安裝簡易仍然釀禍！冷氣工認：不熟悉流程
而上述講了這麼多，感覺「直立式窗型冷氣」安裝明明感覺相對簡易，又為何會造成這次的工安意外？其一在於現在實在太少人安裝該種冷氣，導致年輕一輩的冷氣技工其實有人不熟悉這種機型的安裝，都是硬著頭皮上工；其二，直立式窗型冷氣只靠螺絲和卡榫固定，如果過程中有個環節出錯、螺絲沒鎖好，就可能會讓機台掉落。
而根據警方調查，此次安裝冷氣的李姓工人坦承自己擅長安裝「分離式」冷氣，不熟悉「窗型」冷氣的安裝流程，昨天安裝時特別打電話詢問同事，不料疑似安裝步驟有疏漏，才導致冷氣從高樓掉落；經過警方漏夜偵訊，今天稍早依過失致死罪將李男移送新北地檢署複訊。