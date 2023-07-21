「饗A Joy」最貴Buffet開箱！8大餐區一次看　完整菜色曝光

直立式窗型冷氣是什麼？優缺點、安裝方式曝光　「這種房」超愛裝

▲直立式窗型冷氣在近幾年已經比較少人在安裝，其特點就是不需要冷氣對口，「有窗戶就可以安裝」。（圖/翻攝MOBILE）
▲直立式窗型冷氣在近幾年已經比較少人在安裝，其特點就是不需要冷氣對口，「有窗戶就可以安裝」。（圖/翻攝MOBILE）

記者張嘉哲/綜合報導

新北市板橋區20日發生嚴重工安意外，一名工人在17樓安裝「直立式窗型冷氣」，結果疑似不熟悉流程，導致機體掉落，當場砸死等公車的黃姓政大女學生，引發社會譁然。然而，不少人當時第一疑問是「直立式窗型冷氣是什麼？」、「為什麼會掉下來？」、「安裝上又有什麼困難？」而事實上，現在直立式窗型冷氣已經算是比較少見，除了大多數人已經改裝分離式冷氣之外，大多數安裝只會安裝「窗型」，而不會選擇「直立式窗型」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是「直立式窗型冷氣」？

有段時間這種機型在台灣還蠻流行的，主要是因為他就是壓縮機、冷凝機、蒸發器、風扇都在單一機體當中的一種冷氣，最大特點就是「不用像窗型一樣，必須要挖一個洞來安裝，而是只要有窗戶就可以安裝，以安裝程序來說已經是非常簡便的冷氣機。

▲
▲窗型冷氣基本上只要有窗戶就可以安裝，而安裝模式也相對其他機型冷氣簡單不少。（圖/翻攝MOBILE）
直立式窗型冷氣「優缺點」？

這種冷氣的優點就是有一般的窗戶就可以安裝，有些機型適用110V電源，隨插就可以使用，另外好拆卸也是優點之一，一般來說沒有冷氣對口的房間最愛裝這種冷氣，由於很多房東都喜歡隔間房子當套房出租，所以也有不少房東的套房隔間都沒有冷氣對口，就會選擇裝這種冷氣；不過缺點就是會讓窗戶無法關緊，像是雨水、蚊蟲就會飛入；通常不是安裝在高位置，所以冷房效果不會太全面，機型總類選擇在現在相對較少。

安裝簡易仍然釀禍！冷氣工認：不熟悉流程

而上述講了這麼多，感覺「直立式窗型冷氣」安裝明明感覺相對簡易，又為何會造成這次的工安意外？其一在於現在實在太少人安裝該種冷氣，導致年輕一輩的冷氣技工其實有人不熟悉這種機型的安裝，都是硬著頭皮上工；其二，直立式窗型冷氣只靠螺絲和卡榫固定，如果過程中有個環節出錯、螺絲沒鎖好，就可能會讓機台掉落。

而根據警方調查，此次安裝冷氣的李姓工人坦承自己擅長安裝「分離式」冷氣，不熟悉「窗型」冷氣的安裝流程昨天安裝時特別打電話詢問同事，不料疑似安裝步驟有疏漏，才導致冷氣從高樓掉落；經過警方漏夜偵訊，今天稍早依過失致死罪將李男移送新北地檢署複訊。

▲新北市板橋新埔捷運站二號出口，一名22歲女子正在等公車，卻慘遭從17樓墜落的冷氣砸中命危。（圖／翻攝畫面）
▲新北市板橋新埔捷運站二號出口，一名21歲女大生正在等公車，卻慘遭從17樓墜落的直立式窗型冷氣砸中死亡。（圖／翻攝畫面）

獨／冷氣掉落砸死政大女！17樓冷氣怎麼裝？專家：99%下方零防護

冷氣掉落砸死政大女！他曝「師傅安裝現況」　屋主提2要求最致命

冷氣掉落砸死女大生！2個月前中捷才撞吊臂　台灣工安最大問題曝

冷氣砸死21歲女大生！安裝工人「需負全責？」　律師曝關鍵2情境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀