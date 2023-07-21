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年輕人超愛新注音！老鳥揭「神輸入法」速度超快：不會有錯字

▲現在不少人不論是使用電腦還是手機，大部分都次使用新注音輸入法，透過ㄅㄆㄇ拼音來拼湊字。（示意圖／記者陳明中攝）
▲現在不少人不論是使用電腦還是手機，大部分都次使用新注音輸入法，透過ㄅㄆㄇ拼音來拼湊字。（示意圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

現在不少人不論是使用電腦還是手機，大部分都次使用新注音輸入法，透過ㄅㄆㄇ拼音來拼湊字，不過你還記得「倉頡輸入法嗎？」近日，就有網友討論倉頡輸入法時至今日好像越來越少人學習、使用，貼文釣出不少還正在使用的老鳥，表示「速度超快也不會錯字」相當好用。

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一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發問表示「現在還有人在學這個輸入法嗎？」只見貼出的圖片，原來是有別於現在年輕人都使用新注音的「倉頡輸入法」，其原理就是把字拆開在合而為一，其原名為「形意檢字法」，由於現在都是使用新注音較多，也讓原PO好奇「還有人在使用嗎？」

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▲手機上面現在也有倉頡輸入法可以選擇。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，不少人紛紛出面表示「我是一直都用倉頡的，很方便很好用喔，倉頡+1」、「我也是用倉頡耶現在，只是同事都沒人在用了」、「我還是用倉頡，速度快又沒錯別字」、「電腦打倉頡二十幾年了，完全非常習慣」、「精準度倉頡絕對是比較猛的」、「注音錯字真的超多，字很多的時候超容易出錯」。不過也有大批網友則表示「根本沒學過」或者是中小學曾經學習，但早已全部忘光。

事實上，「倉頡輸入法」由有「中文電腦之父」美譽的朱邦復先生於1976年創製，初期只有正體中文版。由於朱邦復發明此輸入法時，正值他為三軍大學發展中文通訊系統之際，時任三軍大學校長的蔣緯國為紀念上古時期倉頡造字的精神，因此1978年將此輸入法改名為「倉頡輸入法」，目前在中文電腦系統中還是相當普及。

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