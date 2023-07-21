國歌法首例！港男以《願榮光》配奧運奪牌片段 侮辱罪成判3個月
1名27歲的香港攝影師，前年7月把東京奧運花劍個人賽金牌得主張家朗的得獎片段，配上《願榮光歸香港》並上傳到Youtube，被裁定侮辱國歌罪成，為香港首宗「侮辱國歌罪」定罪案件，20日於東區裁判法院被判入獄3個月。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，鄭姓攝影師因把原本的中國國歌《義勇軍進行曲》，換成被港府和北京視為「港獨」的《願榮光歸香港》，被控公開且故意侮辱中國國歌，外加侮辱區旗罪，是香港《國歌條例》於2020年6月12日生效後，首宗涉嫌侮辱的審訊。
先前鄭姓男子的律師曾稱，涉嫌侮辱行為在於把國歌靜音，屬較低程度的侮辱，配上的也只是純音樂，亦非強烈的侮辱方式，強調侮辱國歌也有程度高低之分，被告也沒有發表任何意見或評論，或是把歌詞改編、加入粗口，建議法庭考慮短期監禁或其他種類的處罰。
然而，該案裁判官認為，被告2019年時曾為政黨工作，也有參與集會活動，不可能完全不知道《願榮光歸香港》這首歌代表的涵義，把影片上傳到YouTube的行為也極易傳播，還引來不同政治立場的爭論，影響深遠，以該首歌代替中國國歌的意圖也非常明顯，為了殺雞儆猴，決定判刑3個月。