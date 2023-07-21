LINE Pay櫃檯開太久超尷尬？「2秒打開方法」曝光：結帳橫著走
現在行動支付多元化發展，每一家都有其不同的特色來吸引用戶，其中全台灣最多人使用的社交軟體「LINE」，近幾年不僅能夠語音訊息交流，所推出的LINE Pay也是不少人都相當愛用。而會使用LINE Pay的你，是否也曾經遇過結帳時，因為打開時間較久尷尬的情況呢？近日，就有內行人教授最新iPhone「2秒打開LINE Pay的方法」，讓不少用戶大讚太實用！
記者張嘉哲/綜合報導
首先，如果你要使用這個功能，你的LINE記得要更新到最新版本，接著iPhone解開手機螢幕鎖屏之後，長按螢幕，螢幕會跳出分離視窗，最下面會有一個「自訂」點選下去，接著新增小工具，滑到最下面就會看到LINE的圖案，點擊之後就會新增到工具列上（是暗灰透明色的）。
接著再點擊該圖案一次，就能夠選擇想要新增的小功能，內容有「Keep」、「LINE發票管家」、「貼圖小舖」、「主題小舖」以及「LINE Pay」，點選「LINE Pay」之後，圖案就會轉化完成，接著按下右上角完成之後，再點擊圖案就能夠兩秒打開「刷條碼的頁面」。
而《NOWnews》記者經過實測，大約只花費20秒就設定完成，實際打開手機只要2秒就打開進入刷條碼頁面，真的非常方便。不少常用「LINE Pay」的用戶也紛紛表示「第一次知道這招！太方便了」、「超級感謝....有時候開太久都很尷尬」、「太實用了啦！太感謝」。