陳漢典《花甲少年趣旅行》端懷舊道地客家菜！伊正罕見淚崩憶亡母
跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，主打每趟旅程都有不同的2位花甲明星、2位少年偶像結伴出遊，記錄這充滿意外性且難忘的友情之旅。本周六將播出第4季第4組「伊正、林美秀、陳漢典、黃姵嘉」，結果伊正一吃到客家菜，不禁淚憶起與已故母親相處種種，也謝謝一日導遊陳漢典的安排，讓他找回記憶中的味道。
記者詹鎰睿/綜合報導
4人相見歡當天，林美秀、黃姵嘉、陳漢典陸續抵達餐廳，第一時間認出彼此並給了深深地擁抱，壓軸登場的伊正則上前和大家打招呼，結果竟然叫不出曾在戲中扮演過他女兒的黃姵嘉，隨後，林美秀、黃姵嘉、陳漢典玩起比手畫腳幫助伊正猜名字，讓他汗顏直嘆：「對姵嘉很抱歉，還好美秀化解了我的尷尬。」
首日行程由陳漢典擔任導遊，帶領大家重拾久違的童心，回到無憂無慮的孩提時光，不僅帶大家體驗高空滑索，享受化身泰山穿梭山林間的刺激感，下午還安排生態農場景點，與大家近距離接觸蠶的奇妙世界，體悟生命歷程的可貴。
最後一站來到擁有300年歷史的蘆竹湳古厝，懷舊童玩闖關彷彿重現兒時記憶，傍晚大樹下大啖客家美食，林美秀立刻視訊好友鍾欣凌分享好滋味，不過，同樣熟悉的味道，連結了家的情感與想念，讓伊正忍不住淚崩回憶起已故的媽媽，也致謝陳漢典巧妙的安排，讓他找回了記憶中的感動。