妹北漂「甘願28K低薪」不回家！哥哥超不懂 眾問1句戳破主因
不少人在上大學時，就會選擇離開家鄉去外面闖闖，等到畢業時再選擇要回老家工作還是要繼續在外打拼，不過這條件通常建立在「外縣市工作機會多」、「外縣市工作薪水高」的前提，也因此有人北漂讀書畢業後，會選擇回到家鄉找尋工作，省下房租、伙食費等等。而近日一位網友分享，自己妹妹北漂到台北飯店工作，但是月薪僅有2萬8千元，好奇為何妹妹堅持要在北部工作不回家，貼文引來不少過來人留言。
記者張嘉哲/綜合報導
一名男網友在「Dcard」貼文指出，妹妹在台北的飯店工作，從大二開始工作至今27歲，月薪僅2萬8千元，而且幾乎都沒有升遷，平日生活扣掉房租、水電及飲食等必要開銷，每月只能存下5至6千元，這樣的薪水根本沒有必要在北部工作的必要。
「全家都希望妹妹回來住，但妹妹一說不喜歡家裡的氛圍，二說在台北工作很快樂，雖然日子是節省的過，但是她很滿足」該位哥哥表示「妹妹一直說工作不僅可以獲得成就感，若有加班或上夜班，也有給足加班費跟津貼，公司福利也非常優渥，如果離開台北，可能很難再找到一樣好的工作」哥哥認為「妹妹的想法還是太年輕了，成就感根本比不過實際的薪水，回家住生活費都可以存起來，不懂妹妹為何只想享受現在，堅持留在台北」。
貼文曝光後，不少北漂族立刻點破問題點「有檢討一下家中的大小問題嗎？」‘「家庭氣氛輕描淡寫了吧，如果是這個薪水早就回家了」、「家人也同理妹妹一下吧，就不喜歡家裡氣氛，也沒拿你們錢自己賺了」、「你對家裡的情況好輕描淡寫，感覺沒有你說得那麼好」、「寧願在外賺28K都不回家住，家庭因素也要考量進去吧」、「大家庭一起住，跟我爸媽以外的親戚都交情不好，真的是不想回家住，在台北也才32K開心就好」、「先找妹妹聊清楚原因吧，感覺家庭這一塊有佔很大因素」。