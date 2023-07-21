里長月薪才5萬「一堆人搶著選」？眾點出最大優勢 他曾當過證實
有最美里長支撐的永福里里長陳紫渝，日前公開戀情之後，話題度再次大增，過去上《木曜四超玩》片段也被翻出，表示其實里長嚴格來說算是沒有薪水，因為領到的的其實是「事務費」，原本是4.5萬，現在是5萬元，但錢要用來付里辦公室的租金和雜費等，付完後剩沒多少。對此，就有網友討論「里長既然沒薪水，大家為何都搶著當？」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「里長雖然有給事務費，但又不能放到自己的口袋，租辦公室也只能從事務費出，甚至選擇休息也是選擇旅館被拍到，想問薪水如果這麼不好，里長為什麼還有那麼多人要當？」
而不少人則認為「當里長不全然因爲錢，因為這是踏入政壇第一部，也可以累積不少的地方人脈」、「累積人脈就是超大的好處了，而且還可以兼職，我記得陳紫渝有說」、「不一定會花完吧，而且還可以有自己的正職工作，不覺得差到哪」、「里長會變成一種兼職的型態吧，我覺得建立人脈這點，想從政年輕人挺適合從這起步」。
而事實上，過去「全台最年輕里長」之稱的郭書成就曾經開箱村里長這個行業，他提到，里長在法令上是沒有薪水的，領的是「事務費」，每月4萬5千元（下屆起為5萬元）。郭書成解釋，起初「事務費」是為了給村里長當「紅白包」使用，隨著時代改變，里長承擔的責任和業務越來越多，這筆費用也有了不同的意義。
郭書成說，4萬5千元在現代社會，就是一份吃不飽但也餓不死的薪水，難道里長沒有其他收入來源？由於村里長在法規上不屬於公務員，因此可以兼職，最常見就是開雜貨店、藥局，過去疫情期間興起里長開始做團購、開民宿，進而帶動地方產業發展。郭書成也以自己舉例，平時會兼職接演講、開課程，增加收入之餘同時能提供服務。