拳上番外／叉雞接戰！尼克星7/30先打李育昇 勝者拿Toyz獎金60萬
《拳上 Tha Cage 終於之戰》月初在台北小巨蛋開打，英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）打輸死對頭香港電競教父鍾培生，不僅現場吸1.1萬人觀看，更創下線上最高10萬人觀看紀錄。大家意猶未盡之時，Toyz日前宣布辦《拳下》拳擊賽，打贏的人就能拿他掏腰包出的60萬元獎金，7月30日由拳擊YouTuber尼克星對戰館長前二第子李育昇。值得注意的是，被波及的56公斤YouTuber叉雞今（21）也正式接下尼克星戰帖，宣布參戰。
記者徐銘穗/綜合報導
事件起因是，近日在台灣格鬥界暴發抄襲爭議，拳擊YouTuber尼克星被拳擊小潘檢舉，指控尼克星爆紅影片「完全是用翻譯的方式」，抄襲英國奧運選手的影片，尼克星掀拍片否認，但被網友狂噴，他才拍片道歉，但又在影片後段狂嗆拳擊小潘。
YouTuber「叉雞」日前將尼克星抄襲事件道歉始末，製成解說影片，引起尼克星不滿，公開約戰叉雞，嗆說「你敢露出真實長相跟我打嗎？不打俗辣！你想跳進來評論淌這個渾水，那就不要只出一張嘴」。
17日當晚，尼克星與李育昇、Toyz三方直播，Toyz決定自掏60萬辦拳賽《拳下》，日期暫定在7月30日。Toyz也表示，拳賽會開直播、不賣票，「要看到血流成河」。
「叉雞」今（21）晚發影片跟進尼克星接戰進度，也正式接下尼克星戰帖，準備參戰了！對於尼克星揣測叉雞可能有館長般壯碩的身材，叉雞公開自己「體重56公斤」，是沒有拳擊經驗，也不怎麼運動的普通白領，也曝光一張戴細框眼鏡、穿西裝打領帶斯文男照片，說自己「大概長這樣」。
至於對打時間，叉雞說，尼克星曾提到打完他後要打另一外拳擊手小潘打，於是他聯絡小潘後，決定8/7-11、13、14幾個日子給尼克星挑選，他會特地飛來台灣和尼克星對打，也要求尼克星打完他之後，馬上要跟小潘打。
叉雞還說，因為不露臉是他的賣點，所以比賽當天他可能會找個絲襪套頭，接著他更用尼克星話回擊「要露可以啦，把錢準備好，數字我滿意的話，我會考慮的」。他也說，如果尼克星那幾天真的都不行，「就算是我俗辣我避戰」，作為補償他會將影片收益，加上原本要來台灣的旅費10萬作為獎金，尼克星跟小潘對戰誰贏誰就能拿走。
叉雞接戰影片上架後，短短3小時就吸引超過17萬人次觀看，也被轉載到PTT、臉書等社群討論。擁有近3萬名粉絲、著有《被遺忘的中國近代史》等書的作家金哲毅，也火速在臉書粉專「金老ㄕ的教學日誌」宣布叉雞接下戰帖消息，大讚「叉雞真男人！」