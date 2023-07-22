約會陳紫渝被拍到！帥警男友IG改全黑照 「12字簡介」洩心聲
「最美里長」陳紫渝19日被周刊爆料，與永和分局秀朗派出所的凃姓員警密戀，甚至到百元旅館休息也被拍到，陳紫渝隨後也大方認愛，希望各界給予空間，讓不少粉絲對於凃男的來歷感到好奇，而男方一直都沒有任何回應。不過，仔細看凃姓員警的IG，目前將大頭貼改為全黑照，自我簡介則寫下「所有的安排，都是最好的安排」。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，凃姓員警為警專36期，現年26歲，從小在台北市長大，2019年畢業分發永和警分局，目前在秀朗派出所任職4年，今年元月迄今，已偵辦查獲多起詐欺車手及毒品案件，在所內表現優異，外型陽光又健康，派出所內也有好人緣，同事得知他與最美里長配對成功，也紛紛獻上祝福。
不過由於兩人的戀情是被週刊拍到才曝光，甚至拍到兩人到旅館約會，陳紫渝在第一時間也大方認愛，「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」，不過帥警男友則都沒有相關回應，但近日，凃男的私人IG就有人發現，目前頭像已經換成全黑的照片，自介上面也寫下「所有的安排，都是最好的安排」，疑似對於近日的感情狀況作出回應。
而對於陳紫渝的戀情被公開，永和區協和里長、陳紫渝爸爸陳昱庭也在臉書發文發聲，表示看到女兒的私領域感情被攤在大眾面前，還要接受這幾天各種不尊重的言論攻擊、謾罵，天下父母心，作為父親的我一定很心疼以及沉重。