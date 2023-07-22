杜蘇芮颱風台灣閃不過？下週二發「海上警報」 路徑恐登陸這地區
杜蘇芮颱風昨（21）日生成，中央氣象局預報員林定宜表示，杜蘇芮颱風系統目前還在整合，明日至下週一（7月23至7月24日）會快速增強，並在下週二（7月25日）發展為中度颱風，氣象局高機率會發布「海上警報」，時間點可能落在下週二清晨至上午；氣象專家賈新興則說明，今（22）日所有官方跟模式預報，都認為杜蘇芮颱風會朝台灣而來，中心還有登陸南台東的機率，後續還要多多觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員林定宜指出，目前針對杜蘇芮颱風動態，最關鍵的時間點就是明日至下週一，除了強度快速增加之外，這段時間杜蘇芮颱風將會「北轉」，屆時北轉的角度將會決定台灣的命運，若太平洋高壓較弱，颱風路徑北轉角度較大，對台灣的影響就會更高，反之，則颱風會在北轉後朝南海前進，對台灣影響較少。
林定宜提及，氣象局目前預估，杜蘇芮颱風下週二會增強為中颱，且不排除它後續再變為強颱的可能，而杜蘇芮颱風會在下週二至下週四（7月27日）對台灣天氣影響最大，海上警報預估在下週二清晨至上午發布，陸上警報則要視颱風路徑更明朗後才能判斷，但不會排除發布可能。
針對颱風路徑，氣象專家賈新興補充，美國系集模式認為太平洋高壓偏弱，杜蘇芮颱風會往琉球群島方向；歐洲模式則有超過一半的成員將路徑往北修正，且中心有登陸南台東的機率，其它的成員則仍朝西北方向前進，各國官方預報除了香港天文台預測路徑相對偏南，其它各國包含氣象局，都朝花蓮一帶方向前進，觀察明後兩天的預報趨勢，漸漸地方向就會逐漸明朗。