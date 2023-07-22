杜蘇芮颱風來勢洶洶！下週迎接暴雨 路徑「2情況」有望閃過台灣
杜蘇芮颱風生成後，包括中央氣象局和各國預測的路徑都相當驚人，高機率會朝台灣直衝，甚至不排除會登陸，但除了直衝台灣外，杜蘇芮颱風路徑還有「2種情況」可能閃過台灣，包括因太平洋高壓增強，直接往西朝南海移動，或是「南海季風低壓」誕生，太平洋高氣壓減弱並從杜蘇芮颱風下方西伸，導致颱風被往北抬，轉彎後路徑偏東，上述2情況都會讓台灣被颱風的影響降低，明後兩天情況將會更加明朗。
記者張志浩/綜合報導
天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今（22）日早發文提及，氣象局最新預測路徑，杜蘇芮颱風還是預估侵襲台灣機率高，全台灣天氣均會受影響，且抵達時至少是中颱前段班，不過有新的觀察重點，「就是南海的季風小低壓是否誕生，太平洋高壓除了減弱之外，還從杜蘇芮下面低緯度西伸 ，那麼偏北的份量就會更明顯，最後的結果就是翻車」。
對此中央氣象局預報中心副主任黃椿喜認為，目前太平洋高壓直接增強往西壓的機率不高，但若杜蘇芮颱風在北轉時，太平洋高壓順勢增強，並從颱風南端給予推力，「那的確颱風往東的份量會比較多，對台灣的影響也會減少」，不過上述狀況都在氣象局的預報範圍內，目前颱風朝台灣靠近的機率仍是最大，另一種颱風從台灣南方經過、朝南海移動的機率已經不高。
黃椿喜補充，杜蘇芮颱風還在整合，路徑要等到它明後天從「輕颱轉為中颱」後才能更明確判斷，海上警報高機率會在下週二（7月27日）發布，陸上警報也不會排除，下週二至下週四（7月29日）是颱風影響最明顯的時段，東半部和南部地區雨勢較為明顯，民眾請特別留意最新颱風動態。