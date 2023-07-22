親子黏土同樂會　子孫三代出動完成作品

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台中市水噹噹關懷協會、東區東興里辦公處聯合主辦的「水噹噹夏日親子手作DIY同樂會及老人關懷據點作品成果展」，今上午在東區勞工服務中心後棟3樓大禮堂舉行，吸引約300名大小朋友參加。主辦單位特別準備薯條、炸雞塊分享，讓大小朋友共度溫馨、歡樂假期，樂開懷。
現場並展示關懷協會長輩三年來的手工藝品成果，包括玫瑰飾板、亮麗花裙、花舞娃娃、平平安安、帶路雞等作品，展現長輩高超的靈活技巧，吸引許多小朋友觀摩。水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞，以及立委參選人江肇國、市議員陳雅惠、東興里長宋茂榮等人都到場共襄盛舉。
邱素貞表示，水噹噹關懷協會老人關懷據點，自2007年成立以來，為社區長輩定期舉辦才藝班及團康等活動，協助長者走出戶外，培養才藝專長及休閒娛樂，已成為社區協和穩定重要支柱。
江肇國指出，造型存錢筒DIY，來了許多大小朋友，甚至子孫三代出動，顯示活動受親子熱烈歡迎。他自己也多次舉辦泡泡派對、音樂會與童樂會等親子活動，都是希望透過假日時光，提供親子互動優良環境，讓參與的家長與孩童留下最美好的回憶。
陳雅惠說，參加恐龍造型存錢筒親子黏土同樂會的對象，為升國小一年級至升三年級的兒童及家長，採網路方式報名，現場邀請台中市南區長青學苑講師莊依蓉教學，並由據點的長輩與陪同家長客串指導，協力完成作品，希望透過活潑有趣的活動，培養儲蓄的好習慣，寓教於樂，增進親子關係。
莊依蓉表示，活動以泡泡土包覆存錢筒，觀察恐龍的外型，捏出恐龍的外型，作出恐龍造型的存錢筒，泡泡土的顆粒感更接近恐龍皮膚的觸感，讓成品更逼真，五彩繽紛的顏色也讓恐龍變得趣味可愛，完成後即可帶回家。
93歲高齡的陳連娥阿嬤說，很開心跟一群小朋友同樂，這些小朋友就跟自己的孫子一樣，都很討人喜歡，她的孫子因就學中，比較少時間相聚，參加這個活動，除看到這些小朋友，感覺像看到自己孫子一樣，又可以跟他們一起做恐龍存錢筒，真歡喜。
升小三的徐小朋友說，參加親子活動，自己動手做存錢筒，把自己的小零錢裝進去，可以養成儲蓄的好習慣，很實用，很開心。