台灣「快4年」沒颱風登陸！杜蘇芮下週挑戰紀錄 全台迎強風豪雨
來勢洶洶的杜蘇芮颱風路徑直衝台灣，雖然後續變動性仍大，但對已經將近4年沒有颱風登陸的台灣民眾來說，這樣的路徑預測仍讓人看得心慌，中央氣象局稍早公布今（22）日最新颱風動態，天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，杜蘇芮颱風有機會在下週四（7月27日）在「宜蘭、花蓮」附近登陸，屆時可能全台都有強風豪雨，提醒民眾可預先最好防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局最新資料，杜蘇芮颱風明後兩天將會逐漸增強為中颱，並在今晚至明日開始往北轉向，隨後在下週不斷朝西北方行徑，中心將從台灣東北部通過，時間點則落在下週四，目前預估海上警報會在下週二（7月25日）發布，陸上警報若維持這樣的颱風路徑，也將會同步發布。
天氣職人吳聖宇表示，下週一颱風向西北移動且加速進行，外圍環流逐導致東半部、恆春半島有短暫陣雨，下週二颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，下週三至下週四颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除「中心直接在東部登陸」，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。
進一步回顧氣象局歷史資料，台灣每年雖然都有颱風影響，但上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後直到今年暑假為止，整整快4年、1000多個日子都沒颱風登陸，本次杜蘇芮颱風挾帶驚人的氣勢挑戰，下週走向將決定台灣的命運。