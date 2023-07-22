LINE Pay櫃檯開太久超尷尬？「2秒打開方法」曝光：結帳橫著走

台灣「快4年」沒颱風登陸！杜蘇芮下週挑戰紀錄　全台迎強風豪雨

▲台灣已經將近4年沒有颱風登陸，本次杜蘇芮颱風路徑來勢洶洶，最有機會在宜蘭、花蓮附近登陸。（圖／日本氣象廳）
▲台灣已經將近4年沒有颱風登陸，本次杜蘇芮颱風路徑來勢洶洶，最有機會在宜蘭、花蓮附近登陸。（圖／日本氣象廳）

記者張志浩/綜合報導

來勢洶洶的杜蘇芮颱風路徑直衝台灣，雖然後續變動性仍大，但對已經將近4年沒有颱風登陸的台灣民眾來說，這樣的路徑預測仍讓人看得心慌，中央氣象局稍早公布今（22）日最新颱風動態，天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，杜蘇芮颱風有機會在下週四（7月27日）在「宜蘭、花蓮」附近登陸，屆時可能全台都有強風豪雨，提醒民眾可預先最好防颱準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中央氣象局最新資料，杜蘇芮颱風明後兩天將會逐漸增強為中颱，並在今晚至明日開始往北轉向，隨後在下週不斷朝西北方行徑，中心將從台灣東北部通過，時間點則落在下週四，目前預估海上警報會在下週二（7月25日）發布，陸上警報若維持這樣的颱風路徑，也將會同步發布。

▲目前天氣預報上，杜蘇芮颱風明後兩天將會逐漸增強為中颱，並在今晚至明日開始往北轉向，隨後在下週不斷朝西北方行徑，中心將從台灣東北部通過。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前天氣預報上，杜蘇芮颱風明後兩天將會逐漸增強為中颱，並在今晚至明日開始往北轉向，隨後在下週不斷朝西北方行徑，中心將從台灣東北部通過。（圖／翻攝中央氣象局官網）
天氣職人吳聖宇表示，下週一颱風向西北移動且加速進行，外圍環流逐導致東半部、恆春半島有短暫陣雨，下週二颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海陸警報將陸續發布，外圍環流影響漸趨明顯，北部、東半部、恆春半島風雨漸增，下週三至下週四颱風環流將會經過台灣附近區域，也不排除「中心直接在東部登陸」，穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台灣都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

進一步回顧氣象局歷史資料，台灣每年雖然都有颱風影響，但上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後直到今年暑假為止，整整快4年、1000多個日子都沒颱風登陸，本次杜蘇芮颱風挾帶驚人的氣勢挑戰，下週走向將決定台灣的命運。

▲2019年8月24日，「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，在此之後將近4年沒颱風登陸，杜蘇芮颱風很有可能中斷紀錄。（圖／中央氣象局提供）
▲2019年8月24日，「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，在此之後將近4年沒颱風登陸，杜蘇芮颱風很有可能中斷紀錄。（圖／中央氣象局提供）

杜蘇芮颱風直逼強颱！各國「最新路徑」預測曝　侵台機率不斷提高

杜蘇芮颱風台灣閃不過？下週二發「海上警報」　路徑恐登陸這地區

杜蘇芮颱風來勢洶洶！下週迎接暴雨　路徑「2情況」有望閃過台灣

杜蘇芮颱風恐成強颱！侵台機率「持續上升」　全台雨勢1圖搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀