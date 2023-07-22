「饗A JOY」4000元值得吃？黑卡會員吃過點評了 家長要吃先托嬰
饗賓餐旅集團旗下的「饗A Joy」，將在本週日7月23日於台北101的86樓正式開幕，不僅是全台最高、也是至今最貴的buffet餐廳，晚餐時段每人包含服務費價位高達4268元！讓不少人想嚐鮮又被價格給嚇到不敢訂位。然而近日，饗賓集團的「黑卡會員」就被邀請試吃體驗，認為菜色確實非常的精緻好吃，加上風景漂亮，雖然說價位這麼高但還是可以來體驗一次看看，「會有一種不虛此行的感覺」。
記者張嘉哲/綜合報導
而所謂饗賓集團的「黑卡會員」是集團內一個APP「iEAT饗愛吃」的制度，只要下載註冊就會成為星卡會員，會隨著在集團內企業餐廳消費升等會員；星卡會員年累積消費達3萬元即升級成為金卡會員；而黑卡會員則更猛，成為金卡會員會先扣除升級金卡條件的3萬元，要再額外消費10萬元才能成為黑卡會員，也就是説年度消費要達到13萬元才會成為黑卡會員，消費力相當驚人。
而本次「饗A Joy」在開幕前，邀請黑卡會員搶先體驗試吃，該名黑卡會員表示「環境跟饗饗一樣，就是環繞式一圈的這樣，有鐵板區、炸物區、海鮮區、炙燒壽司區、甜點區、飲料區、調酒區等等，餐點真的非常多實在沒有辦法單體介紹，表示像是龍蝦、干貝、鮑魚吃起來都非常過癮；牛排則是現切的肋眼牛排，嫩又好吃，整體菜色精緻又好吃」。
黑卡會員吃完後點評「 我覺得86樓的風景真的很強，由於是吃晚上六點的，所有白天和晚上都有看到，白天晚上都超漂亮，忍不住拿起相機狂拍，以4200的價錢，我覺得可以體驗一次看看，會有不虛此行的感覺，因為我從一進去就開始尖叫了，整個裝潢都很高檔，感覺的出來每一個角落都有有花費心思設計，挑高的設計讓空間非常寬敞，不用擔心會撞到別人」。
不少老饕看完食記之後，已經準備好要進店嘗試，不過在此還是要提醒民眾，由於「饗 A Joy」官網已經很明確的表示「0歲至未滿12歲的幼兒童半價，12歲（含）以上以成人計費」，如果說家裡有小孩的爸爸媽媽，不想花這個2000多元的話，記得要去吃之前喬好「托嬰照顧」的部分，以免收費虧錢又和店家鬧得不愉快！