房東最愛「窗型冷氣」快淘汰了？眾揭3致命問題：冷氣老闆認證

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貼文一出，不少人點出窗型冷氣三大問題，第一包括「聲音太吵」，認為打開運轉的聲音非常的干擾睡眠；第二則是「耗電」，除非是安裝變頻窗型冷氣，否則許多窗型冷氣還是存在耗電的問題，但聲音問題還是無解；第三則是美觀問題，表示窗型冷氣通常都是配置家中的冷氣對口安裝，但現在人房子注重裝潢，常常就會把冷氣擺放位置規劃進去，讓冷氣看起來是在漂亮舒適的位置，分離式冷氣的安裝位置限制相對就比窗型限制少很多。
而事實上，過去熊令家電的老闆娘就拍過影片表示「建議現在冷氣不要再裝窗型，一共有三種原因，包括聲音非常吵、市佔率低，售出的價格並不一定比較便宜、日後的維修以及保養成本比分離式更高」老闆娘提到「過去有客戶一開始就選擇了窗型冷氣，以為省錢又省時，結果安裝了之後就後悔，後來又換成分離式冷氣，這些都是真實的血淚經驗分享」。
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