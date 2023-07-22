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房東最愛「窗型冷氣」快淘汰了？眾揭3致命問題：冷氣老闆認證

▲傳統式、房東最愛的窗型冷氣隨著「分離式冷氣」品牌種類眾多，可以說是越來越少見。（圖/記者張嘉哲攝）
▲傳統式、房東最愛的窗型冷氣隨著「分離式冷氣」品牌種類眾多，可以說是越來越少見。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎熱的夏天，冷氣已經成為家家戶戶必備的家電之一，但是以現在市面上販售的冷氣來說，「分離式冷氣」是現在的主流，而傳統式、房東最愛的窗型冷氣則越來越少見。對此，就有網友討論「窗型冷氣到底怎麼沒落的？」貼文引發廣大迴響，而過去也有冷氣老闆也出面表示「現在真的不要安裝窗型冷氣了」也掀起不少人共鳴。

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一名網友在PTT貼文指出「過去大家都喜歡裝窗型冷氣，耐操又好用，家家戶戶根本都會有一台，而且也很少壞掉，但現在大家都改裝分離式，價格比較貴也沒有辦法自行維修，報修等料要等好幾天，想請問為什麼窗型冷氣慢慢沒落了？」

▲窗型冷氣至今仍然有不少家戶在使用。（圖／NOWnews資料照）
▲窗型冷氣目前越來越少人在使用，不少人都將家裡老舊窗型改為「分離式冷氣」。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，不少人點出窗型冷氣三大問題，第一包括「聲音太吵」，認為打開運轉的聲音非常的干擾睡眠；第二則是「耗電」，除非是安裝變頻窗型冷氣，否則許多窗型冷氣還是存在耗電的問題，但聲音問題還是無解；第三則是美觀問題，表示窗型冷氣通常都是配置家中的冷氣對口安裝，但現在人房子注重裝潢，常常就會把冷氣擺放位置規劃進去，讓冷氣看起來是在漂亮舒適的位置，分離式冷氣的安裝位置限制相對就比窗型限制少很多。

而事實上，過去熊令家電的老闆娘就拍過影片表示「建議現在冷氣不要再裝窗型，一共有三種原因，包括聲音非常吵、市佔率低，售出的價格並不一定比較便宜、日後的維修以及保養成本比分離式更高」老闆娘提到「過去有客戶一開始就選擇了窗型冷氣，以為省錢又省時，結果安裝了之後就後悔，後來又換成分離式冷氣，這些都是真實的血淚經驗分享」。


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