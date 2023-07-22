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台灣旅遊太糟糕？日本人「狂刷整排負評」　鄉民看理由閉嘴了

▲台灣人經常愛去日本旅遊，那你知道日本人來台灣旅遊的評價如何嗎？（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣人經常愛去日本旅遊，那你知道日本人來台灣旅遊的評價如何嗎？（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

疫情解封之後，不只台灣人報復性出國旅遊，各國的民眾也都紛紛往外探索新世界，然而生長在台灣的人都知道，在台灣國旅的價位問題一直以來都無解，導致很多人不喜歡國旅，寧願貼錢飛出國，但對外國人來說又是怎麼看待國旅呢？近日，就有網友分享自己在日本論壇看到討論「台灣旅遊」的文章，沒想到下方卻出現一大排的負評，讓她看了有些許驚訝，而理由曝光後，不少鄉民則是認為無可反駁，掀起話題討論。

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一名網友在PTT貼文指出，日前上日本論壇「5ch」想看一下日職明星賽的討論，結果剛好看到封面有一篇討論台灣旅遊的，好奇點進去看一下，差點把我氣到彈出來，日本人竟然一窩蜂地給台灣旅遊負面評價，真是豈有此理？

▲近日一名日本作家撰文不推薦來台旅遊，其原因竟是因為交通問題。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近日網友逛日本論壇時，發現不少日本人來台灣遊玩之後給出負面評價，表示包括交通、環境髒亂問題都有待改進。（示意圖／NOWnews資料照）
只見評論當中，日本人對於台灣的評價差評有非常多原因，表示路邊道路、環境髒亂、交通混亂的問題發生頻繁「九份、故宮、總統府、還有很髒的路邊攤，這些日本都沒有啊」、「就海比較髒的沖繩」、「交通太危險了，總有一天我會被輾死的」、「蟑螂真的是有夠大.....」、「街上都很臭，臭豆腐好恐怖」。

除此之外，也有不少人日本人認為食物口味偏雷「東西真的難吃，嚇我一跳」、「讓我最驚訝的是東西都很難吃」；而甚至有日本人表示與其要去台灣玩，倒不如去泰國，表示泰國優於韓國優於台灣，大讚泰國物價便宜，且是購物天堂，還可以享受度假風情，遠比台灣還要好，「沒有到台灣旅遊的理由」。

▲泰國是網路討論度最高的出國畢旅國家。Social Lab社群實驗室公布的八大熱門畢旅國家中有5個是亞洲國家。（資料圖／喜鴻假期提供）
▲日本人來過台灣之後，甚至覺得泰國比台灣還更適合旅遊。（示意圖／喜鴻假期提供）
而貼文曝光之後，不少人也朝聖原文，發現也是有不少日本人稱讚台灣人熱情、親切、民俗古蹟相當優美等等好話，但是對於日本人點出的這些問題，也讓鄉民們百口莫辯表示「無語，就是事實」、「除了食物難吃以外，其他我一律不反駁」、「確實，台灣真的還有太多要改進了」、「我只能說是超真實評論，不會反駁」、「沒什麼好講的，大部分都是實話」。

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