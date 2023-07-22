拳上番外／叉雞曝「場地裁判」都有了！逼尼克星面對 3萬人狂讚
本月初《拳上 Tha Cage 終於之戰》打完後，網紅圈的戰火卻沒因此而停歇YouTuber「叉雞」日前製作「尼克星拳擊」過去陷入的抄襲事件，而尼克星看完後則在7月17日以影片表示要約戰，而叉雞竟在昨（21）日宣布願意接戰，並列出相關條件，更在今（22）日再度發聲表示「場地裁判」都有了，就等尼克星面對，影片隨即吸引破3萬人按讚。
記者潘毅/綜合報導
本次事件起因為，YouTuber尼克星在去年11月底遭另一位網紅「拳擊小潘」踢爆，尼克星的拳擊大量教學影片，都是直接「翻譯式」抄襲英國奧運選手Tony Jeffries的影片，而這項指控更獲得Tony本人認證，事後尼克星也拍片向Tony Jeffries道歉。
近期YouTuber「叉雞」日前將尼克星抄襲事件道歉始末，製成解說影片，引起尼克星不滿，公開約戰叉雞，嗆說「你敢露出真實長相跟我打嗎？不打俗辣！你想跳進來評論淌這個渾水，那就不要只出一張嘴」。
沒想到「叉雞」在昨（21）日直接發布新影片正面答應了，更願意自費飛來台灣，但也列出幾項條件，就是尼克星曾在影片中提到打完叉雞，會再與「拳擊小潘」打，於是叉雞聯絡小潘後，提出8/7-11、13、14這幾個日子給尼克星挑選，他會特地飛來台灣和尼克星對打，更要求「尼克星打完我之後，馬上要跟小潘打」，同時也會維持不「露臉」原則，賽事當天可能會戴上頭套。
然而還沒等到尼克星做出回應，今（22）日叉雞又再度發布影片表示，已經有賽事組織聯絡他，說可以贊助比賽場地和裁判等需求，所以尼克星可以不用想場地的事情了，「只要回覆我你接受不接受、哪天可以，到時候人到就行，記得25號或以前」，更不忘為尼克星7月30日的比賽喊加油，而這部影片短短6小時，就累積33萬次觀看，獲得3.5萬名觀眾按讚，許多網友也紛紛留言表達期待，希望真能看到這2場的對決上演。