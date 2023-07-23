還記得上次「颱風假」？台灣快4年沒颱風登陸 杜蘇芮恐打破紀錄
杜蘇芮颱風在生成後，各國路徑預測幾乎都有很大機率登陸台灣，雖然實際位置還有變動，不過中央氣象局也指出，週三和週四（7月26日至7月27日）雨勢最明顯，也是各地最有機會放颱風假的時段，說到「颱風假」，事實上，若以台北市為基準，上一次的颱風假已經要追溯到2021年9月的「燦樹颱風」，前一次有颱風登陸更要回顧到2019年8月「白鹿颱風」，這次杜蘇芮颱風路徑不僅將挑戰紀錄，也將決定台灣各地上班族的命運。
記者張志浩/綜合報導
台灣每年都有颱風影響，不過據氣象局觀測資料，上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後到去年底為止，整整快4年、1000多個日子都沒有颱風登陸，是1958年有正式颱風紀錄以來最久的一次，且紀錄還在持續中。
沒有颱風登陸，颱風假的機率也隨之驟降，根據台北市政府「歷次天然災害停班停課訊息」記載，前一次放颱風假是2021年9月12日的「璨樹颱風」，但當時遇到週日，且疫情期間民眾多半待在家中，體感就像一般假日，若再往前查詢，則要到2019年，當年8月9日「利奇馬颱風」，以及9月30日「米塔颱風」達停班停課標準，一年就放了2次颱風假。
而針對此次杜蘇芮颱風的颱風假機率，觀察路徑和強度後，可以算是近年來最有威脅的颱風之一，氣象局預計在週二上午發布海警、晚上發布陸警，週三至週四颱風最接近台灣，受颱風及其外圍環流影響，北部、東北部及東部都有較大雨勢，若雨量或風力達一定水準，颱風假的機率不低，但仍要視地方政府判定。
至於颱風假標準，根據行政院人事行政總處公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定有以下3個重點。
🟡颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。
🟡依氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞。
🟡風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準，但因受地形、雨量影響，讓交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。