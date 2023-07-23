杜蘇芮颱風週三、週四直撲台灣！全台防豪雨釀災 1圖看降雨分佈
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）預計在明（24）日清晨轉為「中度颱風」，路徑上預測會持續往西北方前進，並可能在直撲台灣東南部登陸，中央氣象局表示，杜蘇芮颱風後續強度還會持續上升，在週三和週四（7月26日至7月27日）最接近台灣時，可能來到中颱上限或強颱，目前預測降雨主要集中在東半部、南部地區，請民眾特別留意最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局提及，杜蘇芮颱風將在週二（7月25日）起影響台灣天氣，當天預計會在上午發布海上警報、晚上發布陸上警報，週二東半部及恆春半島有短暫陣雨，且雨勢逐漸增大，週三和週四「颱風最接近台灣」，受颱風及其外圍環流影響，全台有雨，北部、東北部及東部都有局部大雨發生的機率。
天氣風險公司分析師吳聖宇說明，週三深夜到週四白天這段期間，颱風中心通過台灣上空，花東地區預估會是風雨最為劇烈的區域，其次是宜蘭、基隆、大台北、桃園、新竹等區域，中南部地區則是等到颱風中心過山後，引進明顯的「偏南到西南風」，因此風雨會比東部、北部地區晚出現，但情況也會很明顯。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則補充，杜蘇芮颱風最新路徑有稍往南修正，但直接侵襲台灣的機率還是最高，至於「在哪登陸」還有不確定性；特別要提醒民眾，杜蘇芮颱風抵達台灣附近時，強度至少是中颱上限或強烈颱風，環流很廣、暴風圈很大，可能路徑確定了，暴風圈就摸到了，防災的反應準備時間很短，一定要提早做好防災準備。