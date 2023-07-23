大暑喝飲料優惠！穿短褲「第二杯半價」 BLACKPINK星冰樂搶先喝
今（23）日是夏季最熱的「大暑」節氣，開喝飲料優惠消消暑！穿短袖、短褲或短裙到85度C，可享指定飲品「第二杯半價」好康；星巴克聯名BLACKPINK的「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，一招搶先喝。
記者蕭涵云/綜合報導
📌85度C「大暑短袖褲裙日」指定飲品「第二杯半價」
85度C全台門市轉換新茶飲菜單，全面升級茶湯，推出初露綠茶、淺焙青茶、厚焙烏龍和慢熟紅茶，4種新茶湯基底，搭配出28款全新茶飲上市。選在最熱的節氣大暑日祭出優惠活動，7月23日推出「大暑短袖褲裙日」，消費者只要穿著短袖、短褲或短裙，到門市消費「就是海岩」或「職人特調」系列等8款指定飲品，即享「第二杯半價」優惠。
📌星巴克「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」搶先喝
星巴克除了數位體驗「買1送1」！今夏還回歸與超夯韓團BLACKPINK聯名新品，並首度合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自《Born Pink》專輯，以燕麥奶為基底，融合草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後還擠上粉紅色的草莓風味鮮奶油、並點綴超可愛BLACKPINK心型巧克力餅裝飾，預計7月25日全門市正式推出；7月23日至7月24日只要登入星巴克APP，以行動預點功能就能搶先喝。
還搭配BLACKPINK Reusable cup及黑色吸管打造夢幻「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，7月24日起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲得台灣限定BLACKPINK貼紙組乙張，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。
星巴克 x BLACKPINK聯名新品，除了BP黑或粉隨行杯、粉星植感TOGO冷水杯、粉星植感馬克杯、BP粉不鏽鋼杯或水瓶、還有鑰匙圈、護照套、提袋、隨行卡共18款商品，最華麗必搶的莫過於鑲滿水鑽的「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水瓶」，還有閃亮黑粉兩款「BP 24OZ Bling TOGO冷水杯」。全系列將於7月25日全門市及線上門市上市，其中有6款商品可先行登錄成為星禮程會員於7月24日搶先購買。