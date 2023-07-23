75歲阿伯突腹痛排黑便！送醫驚見「大腸吃小腸」　有4症狀快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳威佑醫師解釋，所謂「腸套疊」是指某一段腸子被推擠到另一段腸子，引起腹部腫脹、疼痛。若沒有善加處理，就會造成腸道阻塞、附近組織壞死。在臨床統計上，腸套疊約有8成的機率發生在2歲以前的嬰、幼兒，且多半發生在迴盲瓣，也就是大腸與小腸的交界處。由於嬰幼兒的消化系統還正在發育，容易因為迴盲瓣較大、大腸位置尚未固定 、腸道感染造成蠕動異常，而發生腸套疊情形。
陳威佑醫師也提醒，由於腸套疊初期沒有明顯症狀，若身體有出現這4大情形，即有可能是腸套疊或其他腸胃疾病，建議儘快就醫檢查。
📍劇烈腹痛：腹部右下側「突然」出現劇烈疼痛，並「間歇性」地發生，腹痛伴隨絞痛感。
📍血便：腸套疊會壓迫到部分的腸道與血管，導致腸壁、黏膜出血，因此可能會排出鮮紅、黑色的血便。
📍腸胃蠕動不順暢：由於腸套疊會造成腸道阻塞，並壓迫、擠壓到神經，因此也可能產生疼痛、腹脹、嘔吐、便祕等腸胃蠕動異常的情形。
📍腹部可摸到腫塊：如果腸套疊情形嚴重，導致腸子局部膨脹時，有可能會觸摸到腫塊。
一旦發生腸套疊，當務之急是進行「復位」。陳威佑醫師強調，據《StatPearls》期刊的研究統計，成人腸套疊有9成是合併其他病灶引起，因此通常會搭配影像學檢查，確認患者的情況後，再採取合適的治療方式。腸套疊是腹部急症，很難直接預防。不過，如果我們平常就多留意飲食與生活習慣，維持腸道健康，就可以減少腸套疊的發生機率。國建署也針對50至74歲的民眾，每2年提供1次免費大腸癌糞便潛血檢查，符合資格的民眾，記得可以多加利用。
【本文獲臉書粉絲團《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用】