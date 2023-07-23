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75歲阿伯突腹痛排黑便！送醫驚見「大腸吃小腸」　有4症狀快就醫

▲日前一位75歲阿伯，發現自己排泄物顏色變成黑色，起初不以為意，直到右下腹突然一陣劇烈疼痛，才急忙請家人送醫看診。（圖／Pexels）
▲日前一位75歲阿伯，發現自己排泄物顏色變成黑色，起初不以為意，直到右下腹突然一陣劇烈疼痛，才急忙請家人送醫看診。（圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

身體發出的警訊，真的要多多注意！日前一位75歲阿伯，發現自己排泄物顏色變成黑色，起初不以為意，直到右下腹突然一陣劇烈疼痛，才急忙請家人送醫看診。而陳威佑醫師看過後，更發現阿伯體內出現「大腸吃小腸」的情況，讓他決定發文提醒民眾，如果出現四大症狀要特別留意「腸套疊」這個病灶！

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天莘大腸直腸外科診所院長陳威佑日前於臉書粉專上發文分享，一位75歲阿伯排出黑變好幾天後，突然感覺到右下腹突然一陣劇烈疼痛，就醫經電腦斷層檢查，發現阿伯的大腸右半邊有顆惡性腫瘤，導致小腸擠壓套入迴腸，屬於「成人腸套疊」情形。所幸立即安排手術，切除塞住的大腸與腫瘤後，阿伯的恢復情形良好。

▲所謂「腸套疊」是指某一段腸子被推擠到另一段腸子，引起腹部腫脹、疼痛。若沒有善加處理，就會造成腸道阻塞、附近組織壞死。（圖／《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用）
▲所謂「腸套疊」是指某一段腸子被推擠到另一段腸子，引起腹部腫脹、疼痛。若沒有善加處理，就會造成腸道阻塞、附近組織壞死。（圖／《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用）
陳威佑醫師解釋，所謂「腸套疊」是指某一段腸子被推擠到另一段腸子，引起腹部腫脹、疼痛。若沒有善加處理，就會造成腸道阻塞、附近組織壞死。在臨床統計上，腸套疊約有8成的機率發生在2歲以前的嬰、幼兒，且多半發生在迴盲瓣，也就是大腸與小腸的交界處。由於嬰幼兒的消化系統還正在發育，容易因為迴盲瓣較大、大腸位置尚未固定 、腸道感染造成蠕動異常，而發生腸套疊情形。

陳威佑醫師也提醒，由於腸套疊初期沒有明顯症狀，若身體有出現這4大情形，即有可能是腸套疊或其他腸胃疾病，建議儘快就醫檢查。

▲陳威佑醫師也提醒，由於腸套疊初期沒有明顯症狀，如果最近有出現這4大情形，即有可能是腸套疊或其他腸胃疾病，建議儘快就醫檢查。（圖／《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用）
▲陳威佑醫師也提醒，由於腸套疊初期沒有明顯症狀，如果最近有出現這4大情形，即有可能是腸套疊或其他腸胃疾病，建議儘快就醫檢查。（圖／《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用）
📍劇烈腹痛：腹部右下側「突然」出現劇烈疼痛，並「間歇性」地發生，腹痛伴隨絞痛感。
📍血便：腸套疊會壓迫到部分的腸道與血管，導致腸壁、黏膜出血，因此可能會排出鮮紅、黑色的血便。
📍腸胃蠕動不順暢：由於腸套疊會造成腸道阻塞，並壓迫、擠壓到神經，因此也可能產生疼痛、腹脹、嘔吐、便祕等腸胃蠕動異常的情形。
📍腹部可摸到腫塊：如果腸套疊情形嚴重，導致腸子局部膨脹時，有可能會觸摸到腫塊。

一旦發生腸套疊，當務之急是進行「復位」。陳威佑醫師強調，據《StatPearls》期刊的研究統計，成人腸套疊有9成是合併其他病灶引起，因此通常會搭配影像學檢查，確認患者的情況後，再採取合適的治療方式。腸套疊是腹部急症，很難直接預防。不過，如果我們平常就多留意飲食與生活習慣，維持腸道健康，就可以減少腸套疊的發生機率。國建署也針對50至74歲的民眾，每2年提供1次免費大腸癌糞便潛血檢查，符合資格的民眾，記得可以多加利用。

【本文獲臉書粉絲團《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用】


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