快訊／颱風前先防雷雨！13縣市「大雨特報」　台北、新北入警戒區

1圖看懂「杜蘇芮颱風動態」！路徑直撲台灣　週三、週四全台暴雨

▲杜蘇芮颱風目前預測路徑直撲台灣，有機會在台東登陸，氣象局提醒，未來幾天請民眾留意較大的風雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲杜蘇芮颱風目前預測路徑直撲台灣，有機會在台東登陸，氣象局提醒，未來幾天請民眾留意較大的風雨。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）正在朝台灣步步進逼，本週天氣大多受其影響，中央氣象局提醒，杜蘇芮颱風強度不排除成為強颱，週二（7月25日）將發布海警和陸警，週三和週四（7月26日至7月27日）可能在台灣東部登陸，也是全台風雨最大的時間點，尤其在南部和東部地區，務必做好防災準備。

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氣象局指出，杜蘇芮颱風路徑上預測會持續往西北方前進，並可能在直撲台灣東南部登陸，週二更接近台灣後，預計會在當天清晨至上午發布海上警報，並在傍晚至晚上發布陸上警報，這天首當其衝的東半部雨勢較明顯，沿海風浪較大，週三至週四台風有機會登陸台東，雨勢將擴及至西半部，全台各地都需嚴防大雨和豪雨，週五（7月28日）颱風漸漸遠離，風雨才會慢慢趨緩。

▲杜蘇芮颱風路徑直撲台灣，週三和週四可能在台灣東部登陸，也是全台風雨最大的時間點。（圖／中央氣象局提供）
▲杜蘇芮颱風路徑直撲台灣，週三和週四可能在台灣東部登陸，也是全台風雨最大的時間點。（圖／中央氣象局提供）
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，若以目前的預測路徑，在過往來說，颱風由南而北貫穿台灣的走法是最不友善的，主要原因是和中央山脈「直球對決」，因此颱風靠近台灣時，容易跟地形產生互動，進而出現不規則的走法，屆時不同的穿越方式，對各地風雨大小、甚至颱風本身結構的破壞程度，都會有滿大不同。

明（24）日天氣部分，氣象局說明，明東半部地區、基隆北海岸及恆春半島整天有局部短暫陣雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區及澎湖也有零星短暫陣雨，各地高溫仍有攝氏32至35度，杜蘇芮颱風來臨之前，仍要留意高溫可能導致的中暑、熱傷害。

▲週三和週四（7月26日至7月27日）杜蘇芮颱風最接近台灣，全台都要慎防豪雨釀災。（圖／中央氣象局提供）
▲週三和週四（7月26日至7月27日）杜蘇芮颱風最接近台灣，全台都要慎防豪雨釀災。（圖／中央氣象局提供）

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