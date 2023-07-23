杜蘇芮變中颱了！氣象局明晚8點將發海警 全台都有機會放颱風假
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）正朝台灣步步進逼，中央氣象局預報員林定宜說明，杜蘇芮颱風已在今（23）日晚上8點增強為「中度颱風」，氣象局預計明（24）日晚上8點發布海上警報，後天（7月25日）早上預計發布陸上警報，颱風最新路徑上，仍預測杜蘇芮颱風會在台東南部登陸，屆時杜蘇芮強度將達「中颱上限」，週三至週四（7月26日至7月27日）風雨最大，全台都有放颱風假的機率。
記者張志浩/綜合報導
林定宜指出，由於海溫偏暖、垂直風切小，杜蘇芮颱風強度扶搖直上，週日晚上8點已轉為中颱，氣象局預報員林定宜提及，轉為中颱後，杜蘇芮移動速度會加快，並在週一晚上8點威脅台灣100公里以內的海域，屆時將發布海上警報，官方最新路徑有往南邊修正，預計週三颱風中心仍會登陸台東南部，但還有不確定性，不排除路徑持續往南不登陸。
林定宜提醒，杜蘇芮颱風從週一晚上開始，會導致東半部雨勢開始變較明顯，沿海風浪較大，週三至週四颱風登陸台東後，雨勢將擴及至西半部，基本上全台各地都需嚴防大雨和豪雨，由於颱風影響範圍遍佈全台，因此全台都有放颱風假的可能，不過屆時仍要視地方政府判斷並發布。
據氣象局最新資料，中度颱風「杜蘇芮」目前距離台灣1080公里，以每小時10公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑 200 公里，十級風平均暴風半徑 70 公里。氣象局將持續監測最新颱風動態，請民眾務必留意。