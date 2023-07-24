杜蘇芮颱風「不登陸」殺傷力更大？彭啟明揭2原因：中南部小心了
杜蘇芮颱風生成後，各國預測路徑最初是直撲台灣東半部，中心還有可能登陸，不過從上週末開始，整體路徑不斷往西調整，導致杜蘇芮颱風中心可能將從台灣南方經過，不會登陸台灣，對此氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明強調，颱風若從南邊通過不登陸，杜蘇芮的十級暴風半徑配合西南風，將導致中南部的降雨相當驚人，殺傷力不會比登陸台灣還小，民眾務必慎防災害發生。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，杜蘇芮颱風若登陸台灣東部，其結構會被台灣地形破壞，整體帶來的風雨和殺傷力也會有所下滑。不過若依照各國官方路徑，杜蘇芮颱風最後從台灣南方通過，那颱風的十級暴風半徑將會接觸中南部陸地，雖然大環境目前沒有明顯的西南氣流，但仍有些許西南風，兩個變因相互配合下，中南部雨量會相當可觀。
但針對杜蘇芮颱風路徑，彭啟明仍提及還有許多變數，雖然從台灣南方通過是主流，但仍有模式認為會直撲並登陸台灣，今明兩天影響颱風路徑的重點將會是「太平洋高壓」的強弱，若「太平洋高壓」持續增強，颱風中心就會更遠離台灣，反之則更靠近。
此外，氣象專家賈新興也說明，除了太平洋高壓強弱外，杜蘇芮颱風在靠近獲通過呂宋島時和地形的交互作用，也將會影響杜蘇芮颱風實際行走的路徑，提醒民眾，杜蘇芮颱風環流對整個台灣都有顯著影響，週三至週四（7月26日至7月27日）風雨最大，務必提前做好防災準備。針對杜蘇芮颱風影響，氣象局預計今日晚上8點發布海上警報、明日早上發布陸上警報。