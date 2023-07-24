萬安演習來了！時間到幾點、餐廳吃飯注意、外送暫停　可罰款15萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍7月24日（周一）13:30至14:00
北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
📍7月25日（周二）13:30至14:00
南部地區：台南市、高雄市、屏東縣
📍7月26日（周三）13:30至14:00
東部地區、外島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣
📍7月27日（周四）13:30至14:00
中部地區：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
🔍看更多：萬安演習7/24登場！熱門QA懶人包
🟡萬安演習是什麼？
「萬安演習」是中華民國的軍民聯合防空演習代號，目的是透過演練防空疏散避難，一旦發生空襲，民眾能儘速避難，降低戰時人員傷亡及財產損失。
🟡萬安演習可以走路去吃飯嗎？
不能。13:30警報發放後，住家、商家都要關閉門窗、水電、瓦斯並熄滅燈火，路上行人也要依避難指示，進入附近防空避難場所避難。簡而言之就是「關好、躲好」，大搖大擺走去吃飯，且規勸不聽，可依《民防法》裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
🟡演習時正在餐廳吃飯要躲起來嗎？
如果在店內用餐的顧客，演習時可以「繼續用餐」。不過店家要關閉室內電源，並且管制人員進出。
🟡萬安演習外送暫停時間（以下指演習區域）
◾foodpanda於13:00至14:00暫停相關服務。
◾Uber Eats於13:15分至13:45暫停外送及外帶自取。
外送平台約在演習前半小時開始陸續暫停服務，但根據過往經驗，建議中午12:30後就不要點外送，萬一該趟外送無法在下午1時暫停服務前送達，就得等下午2時演習結束，外送員才能不受交通管制繼續送餐。
🟡萬安演習警報聲
當天位在演習區域內的手機，都會收到告警系統發送的簡訊，13:30通知演習開始，14:00發送演習結束訊息。 除了簡訊提醒，也可留意警報聲。
◾演習開始警報聲
一長音、兩短音（長音15秒、短音5秒）。
間隔5秒。
第一、二步循環3次，共115秒。
◾演習結束警報聲
90秒長音。