杜蘇芮颱風今晚8點發海警！豪雨連轟2天 高屏、台東「下到發白」
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）在增強為中颱後，最新路徑不斷往西南方調整，是否登陸台灣還有很大的變數，中央氣象局預報員廖經翔指出，氣象局將在今（24）日晚上8點發布「海上警報」，陸上警報可能在明（25）日白天發布，還有許多調整空間，杜蘇芮颱風由於暴風圈極大，週三和週四將替全台帶來雨勢，其中高雄、屏東、台東最為嚴重，請民眾務必提前做好防災。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔表示，杜蘇芮颱風暴風圈將在今晚威脅台灣100公里以內的海域，因此晚間8點會發布海上警報；陸上警報部分，由於杜蘇芮颱風未來幾個小時在和呂宋島接觸時，整體結構會受地形破壞，環流也有可能受影響，因此陸上警報發布時間仍有許多變數，目前預計在明日白天。
杜蘇芮颱風降雨影響部分，廖經翔說明，受到颱風外圍環流影響，明日東半部及恆春半島將率先出現大雨，入夜過後，大台北及西半部山區也開始會有局部短暫陣雨；週三開始，東半部轉為豪雨，大台北地區及西半部雨勢持續，南部地區也開始受到影響，週四全台有雨，且各地都有大雨或豪雨發生的機率，預報上高雄、屏東和台東地區要特別留意超大雨勢。
廖經翔提醒，杜蘇芮颱風在靠近和侵襲台灣時，有可能達中颱上限的強度，威力不可小覷，其暴風圈也有機會來到300公里，路徑上受太平洋高壓影響仍有很大的更動空間，無論是在往西南方修正，或直撲並登陸台灣都有可能，氣象局將持續觀察最新颱風動態。