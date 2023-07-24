杜蘇芮到底會不會登陸？「4變數」影響颱風路徑 暴雨確定炸全台
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）步步向台灣進逼，不過其路徑從原先直撲、登陸台灣，到今（24）日越來越往西南方偏移，讓民眾不禁猜想「颱風是不是又要閃過台灣？」對此中央氣象局指出這兩天影響颱風路徑的變數很多，包括「太平洋高壓」、「颱風強度」等，臉書粉專「觀氣象看天氣」也補充「菲律賓東方海面的熱帶擾動」和「北方西側的高壓」也都是關鍵，這些系統可說是牽一髮而動全身。
記者張志浩/綜合報導
評估整體環境來說，杜蘇芮颱風最終的路徑還有很多變數，且這些變數都互相影響彼此；氣象局預報員廖經翔指出，氣象局將在今（24）日晚上8點發布「海上警報」，陸上警報可能在明（25）日白天發布，還有許多調整空間，杜蘇芮颱風由於暴風圈極大，週三和週四將替全台帶來雨勢，其中高雄、屏東、台東最為嚴重，請民眾務必提前做好防災。
雖然路徑尚未確定，但杜蘇芮颱風幾乎確定會替全台帶來可觀的雨量，廖經翔說明，明日東半部及恆春半島將率先出現大雨，入夜過後，大台北及西半部山區也開始會有局部短暫陣雨；週三開始，東半部轉為豪雨，大台北地區及西半部雨勢持續，南部地區也開始受到影響，週四全台有雨，且各地都有大雨或豪雨發生的機率，預報上高雄、屏東和台東地區要特別留意超大雨勢。
至於杜蘇芮颱風會不會偏北北西侵襲台灣，目前台灣周遭有2團高氣壓，位置分別座落在「太平洋上方」和「中國大陸上方」（上圖），「觀氣象看天氣」表示，兩團「高壓勢力消長」是影響颱風路徑的主要因素，目前預測，中國大陸上方的高壓勢力會逐漸減弱，讓杜蘇芮有空間往西北移動，如果中國大陸上方的高壓勢力減弱夠快，偏北的份量就會增加，反之則會受高壓阻擋路徑偏西。
另一個關鍵因素就是在颱風在「太平洋上方」的高壓勢力，由於菲律賓東方海面有熱帶擾動（91W）持續發展，91W阻擋太平洋上方往西延伸，間接減低杜蘇芮從下方被往北抬的力道，所以颱風沒辦法明顯往北直衝台灣；此外，颱風本身的強度也是影響路徑因素之一，越強越偏北，越弱越偏西。