Mysta Rias宣布8月底畢業！彩虹社EN又少一人　全球百萬粉絲崩潰

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不料昨（23）日晚間，彩虹社EN官方推特宣布，Mysta Rias將在今年8月27日畢業，並進行最後一次直播。這消息讓Mysta的百萬粉絲無法接受，再加上7月8日時，彩虹社EN旗下VTuber 三期生 Ethyria 一員的 Nina Kosaka才剛宣布畢業，讓大批粉絲紛紛在推特上發文質疑彩虹社EN的經營方向是否有問題，才出現畢業潮不間斷，旗下藝人紛紛出走的情況。
而Mysta Rias在昨（23）日晚間直播中，也透露其實自己比 Nina 還要早做出畢業決定，期間與團體的成員、EN組的好友們都有談過相關話題，但因為當時還有推出相關周邊的計畫，所以畢業時間才拖得更長，在看起來很微妙的時間點畢業，而Mysta也希望，觀眾和粉絲們不要去其他成員的直播中提起他要畢業的事情，「我在 NIJISANJI EN結交了一群很好的朋友」，也賺到了能讓媽媽過上不錯生活的收入，自己也已為畢業的事情都做好打算。
彩虹社EN官方也宣布，Mysta Rias在2023 年 8 月 27 日畢業之後，其 Youtube 頻道、推特等社交帳號，都會轉為私人帳戶，而相關周邊商品販售也會逐步停止。