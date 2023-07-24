BLACKPINK聯名星巴克人氣夯！粉絲夜排8hr搶頭香　這杯價格翻倍炒

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而今（24）日是星巴克與BLACKPINK聯名商品的會員搶先購買日期，門市現場在營業前20分鐘才開始發放號碼牌。但根據《星巴克好康社群》版主曹文興藥師分享，早在昨（23）日晚間11點，就有群友抵達現場排隊等待，整整等待了8個多小時，才成功拿到頭香號碼牌。
本次星巴克與BLACKPINK聯名商品中，就屬「Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」最受到歡迎，每間門市配額約3至6組，原價則是3280元，但目前查看各大網拍平台，已經出現5千至7千元不等的翻倍轉賣價格，足以顯見BLACKPINK的魅力無限。
🔴「BLACKPINK + STARBUCKS」搶購攻略：
1.BLACKPINK限定版星冰樂套組：含BLACKPINK Reusable cup 乙個+大杯BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲料可更換容量)乙杯，組合價$300。
會員搶先購買日期：2023/7/24，結帳時務必以星禮程會員支付方式結帳。
一般顧客購買日期：2023/7/25
注意！7/24~7/25單筆交易最高限購二組，並限當場一次領取。
2.BLACKPINK限量貼紙組：7/24起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿$300，即可獲得BLACKPINK貼紙一張。
注意！數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。
3.LINE Pay星巴克星意禮：7/25上午10點起於星意禮平台銷售【一週限定】BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價$720)。