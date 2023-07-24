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BLACKPINK聯名星巴克人氣夯！粉絲夜排8hr搶頭香　這杯價格翻倍炒

▲星巴克與大勢韓團BLACKPINK合推聯名新品，今（24）日6款商品讓星禮程會員搶先購，有粉絲在23日晚間11點就到現場排隊，才成功奪得頭香，而「Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」（圖左）網路價更是炒到翻倍。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
▲星巴克與大勢韓團BLACKPINK合推聯名新品，今（24）日6款商品讓星禮程會員搶先購，有粉絲在23日晚間11點就到現場排隊，才成功奪得頭香，而「Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」（圖左）網路價更是炒到翻倍。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）

記者潘毅/綜合報導

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合推聯名新品，消息曝光吸引大批「BLINK」摩拳擦掌準備搶購。而其中6款商品在今（24）日讓星禮程會員搶先購，更有粉絲在23日晚間11點就到現場排隊，才成功奪得頭香。

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本次星巴克與BLACKPINK合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」、「BLACKPINK限定版星冰樂套組」以及馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯等11款飲用器具，還有提袋、護照套、圍裙、瑜珈墊(線上門市限定)等7款生活用品，消息引發全球的BLINK摩拳擦掌準備搶購。

▲今（24）日一大早，星巴克門市前就出現等待購買BLACKPINK聯名商品的人潮。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
▲今（24）日一大早，星巴克門市前就出現等待購買BLACKPINK聯名商品的人潮。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
而今（24）日是星巴克與BLACKPINK聯名商品的會員搶先購買日期，門市現場在營業前20分鐘才開始發放號碼牌。但根據《星巴克好康社群》版主曹文興藥師分享，早在昨（23）日晚間11點，就有群友抵達現場排隊等待，整整等待了8個多小時，才成功拿到頭香號碼牌。

▲今（24）日是星巴克與BLACKPINK聯名商品的會員搶先購買日期，門市現場在營業前20分鐘才開始發放號碼牌。但根據《星巴克好康社群》版主曹文興藥師分享，早在昨（23）日晚間11點，就有群友抵達現場排隊等待（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
▲今（24）日是星巴克與BLACKPINK聯名商品的會員搶先購買日期，門市現場在營業前20分鐘才開始發放號碼牌。但根據《星巴克好康社群》版主曹文興藥師分享，早在昨（23）日晚間11點，就有群友抵達現場排隊等待（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
本次星巴克與BLACKPINK聯名商品中，就屬「Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」最受到歡迎，每間門市配額約3至6組，原價則是3280元，但目前查看各大網拍平台，已經出現5千至7千元不等的翻倍轉賣價格，足以顯見BLACKPINK的魅力無限。

▲星巴克與BLACKPINK合作推出商品。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
▲星巴克與BLACKPINK合作推出商品。（圖／星巴克好康社群版主曹文興藥師授權使用）
🔴「BLACKPINK + STARBUCKS」搶購攻略：

1.BLACKPINK限定版星冰樂套組：含BLACKPINK Reusable cup 乙個+大杯BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲料可更換容量)乙杯，組合價$300。

會員搶先購買日期：2023/7/24，結帳時務必以星禮程會員支付方式結帳。
一般顧客購買日期：2023/7/25
注意！7/24~7/25單筆交易最高限購二組，並限當場一次領取。

2.BLACKPINK限量貼紙組：7/24起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿$300，即可獲得BLACKPINK貼紙一張。
注意！數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。

3.LINE Pay星巴克星意禮：7/25上午10點起於星意禮平台銷售【一週限定】BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價$720)。

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