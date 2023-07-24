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爆哥奪《跑跑》雙亞軍！受統神逆襲BYG激勵　親曝：這給了我力量

▲今（24）日深夜爆哥突然發出長篇文章吐露本季參賽的心聲，更透露自己受到日前PCS賽事中，統神率HPS打贏強隊BYG所激勵的心路歷程。（圖／YT@爆哥Neal、統晨大戲院）
▲今（24）日深夜爆哥突然發出長篇文章吐露本季參賽的心聲，更透露自己受到日前PCS賽事中，統神率HPS打贏強隊BYG所激勵的心路歷程。（圖／YT@爆哥Neal、統晨大戲院）

記者潘毅/綜合報導

台灣最強跑跑選手爆哥Neal，自去年飛往韓國參加聯賽後，成績表現十分亮眼。近期也在《KDL 季前賽 2》中獲得佳績，除了獲得個人賽亞軍外，團隊也榮獲亞軍。今（24）日深夜爆哥突發長文，訴說本季參賽的心聲，更透露自己受日前PCS賽事中，統神率HPS打贏強隊BYG所激勵的心路歷程。

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「時間過得很快，一個賽季又過去了，跟上個賽季一樣，又是雙亞軍作收」，本季《跑跑 KDL 季前賽 2》爆哥所屬的LSB在仁秀、承河兩位好手去當兵的情況下，爆哥24日凌晨也在個人IG上坦言「這個賽季真的非常不容易，六月初開始打訓練賽的時候，我們的訓練賽成績可以說是挺糟糕的，當下我都覺得這賽季前三有點懸，但大家硬是憑藉著龐大的練習量，在短短的一個月內磨合起來了，並且成功以例行賽第一的成績打進決賽，放在一個月之前我想都不敢想，所以我為我們團隊在這一個月內的飛速提升感到驕傲。」

▲本次《跑跑 KDL 季前賽 2》爆哥先在個人賽獲得亞軍，讓他一度失去信心，但看完統神的比賽後，重拾了鬥志。（圖／YT@爆哥Neal）
▲本次《跑跑 KDL 季前賽 2》爆哥先在個人賽獲得亞軍，讓他一度失去信心，但看完統神的比賽後，重拾了鬥志。（圖／YT@爆哥Neal）
爆哥承認，這次當看到決賽對手為廣東KDF時，內心其實有些不安，對方名單相當豪華，加上周六個人賽單挑落敗，心情更是墜入谷底，「本以為找到單挑方法的我，連今天都贏不了，又怎麼面對明天團體賽的宇宙艦隊？」

正當爆哥陷入負面情緒時，在7月22日那天晚上，卻突然聽聞統神率領自己的地獄豬擊敗強敵BYG，讓他立刻決定去補看整場賽事，「看到消息時我還在想是不是誰在反串，真的差點看哭了，雖然很不可思議，但當下的我想著，HPS的這場勝利給了我力量，如果HPS能戰勝比他們強大那麼多的隊伍，我們一定也做得到！

然而不是每段故事都有完美的結局，在團體賽LSB與KDF展開頂尖對決，過程雙方有來有回，LSB只差一步就能摸到冠軍獎盃，最終惜獲亞軍，不過爆哥也表示：「這就是人生吧，不可能永遠一帆風順，中間許多挫敗都會成為未來養分。謝謝所有為我們加油的粉絲們，下個賽季我們會以更好的姿態回歸。」


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