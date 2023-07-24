16萬網紅仿柯文哲唱「恐龍扛狼」 像到被邀去民眾黨慶！他回應了
在TikTok上擁有近16萬粉絲的網紅「梵提斯」日前被粉絲要求模仿柯文哲，唱近來很紅的洗腦神曲「恐龍扛狼」，柯P經典動作抓頭、手新劃圈，唱腔像到讓粉絲以為被柯P上身，發布4天吸引超過220萬人次觀看，還被民眾黨關注，並邀他上8月6日的黨慶。對此，「梵提斯」回說：「完了玩了，這下真的玩大了！」
記者徐銘穗/綜合報導
「梵提斯」在TikTok、IG平台分享模仿柯文哲唱「恐龍扛狼」，笑問：「我會被告嗎？」影片中，他先讀取粉絲來訊「可不可以學柯P唱恐龍扛狼」，他先仰天大笑，回說「我像這種人嘛？」接著戴起柯文哲同款細框眼鏡，一抬起臉就如柯P上身，用他招牌略帶鼻音的腔調說「齁！不是啦，偶想4這樣」，還在自己手心中劃圈。
短短38秒影片，「布魯Biu 布魯Biu 恐龍扛狼 恐龍扛狼」讓超過220萬人笑噴，粉絲問說：「怎麼可以這麼像啦？」梵提斯笑說：「被柯P盜帳號！」民眾黨小編也被吸來，在他IG影片留言，「眾編已抵達戰場，歡迎報名8/6民眾黨黨慶」。對此，梵提斯回說「完了完了，這下真的玩大了。」
據了解，梵提斯曾被診斷有亞斯伯格，幾年前看柯文哲的訪談，覺得柯文哲很勇於講出自己的想法，因此花了1年的時間，學著接受自己的不一樣，認為柯文哲在某些層面上有幫助到他。
他先前也語音桌遊App，假扮「蝌聞折」在聊天室中與網友互動，用柯文哲唱腔大唱周杰倫《說好的幸福呢》，吸引110萬人次觀看，還被誤會使用變聲器，要他進行教學。不過，對於是否出席民眾黨黨慶，截稿前仍未取得梵提斯回應。
近來網路超夯的洗腦神曲「恐龍扛狼」是什麼？原曲是雲南的抖音創作者「雲南權妹」，她以雲貴川方言改編鄭秀文的經典歌曲《眉飛色舞》影片，「恐龍扛狼」意思維生因高亢響亮，魔性歌詞加動感舞步，讓許多網友聽完第一次後就完全停不下來，變身成為洗腦神曲。