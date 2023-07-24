柬埔寨「洪氏王朝」悄然成形　洪森長子洪馬內是何許人？

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專家預測，新內閣有望在8月完成組閣，部份專家則認為要等到2025年，洪森才會真正離開政壇。柬埔寨皇家學院政策分析師薩姆森（Sam Seun）認為，洪森將繼續擔任總理直到2025年，等交接任務順利過渡到兒子那一輩，才會退居幕後。
洪馬內從小便被洪森認真栽培，畢業於美國西點軍校（West Point），接著取得紐約大學（New York University）經濟碩士和英國布里斯托大學（University of Bristol）經濟博士學位。洪馬內1995年開始從軍，在軍中擔任過許多重要角色，除了現任職銜，還包括他父親私人保鏢部隊的副指揮官，以及柬埔寨反恐部隊的負責人。今年4月，他正式晉升為四星將軍，另外也擔任柬埔寨人民黨中央常務委員及青年團團長，過去一年間他會見10名世界領袖和外交部長，會見外國代表的次數明顯多於往年。
由於洪馬內受過西方教育，有機會改善柬埔寨和西方世界的關係，並且他曾發表關於民主和人權的發言，也讚揚過美國的民主制度。然而，泰國前外交部長卡西特（Kasit Piromya）的看法十分悲觀，他評論洪馬內時說：「他確實對民主和人權等議題曾近距離接觸過，但他成長於一個非常專制的政權，如果他推進自由化，意味著他的家族對柬埔寨政權統治的終結。他為何要損害自身利益？」
洪馬內還有一個人脈豐富的弟弟洪馬尼（Hun Mani），可以擔任他的左右手，洪馬尼曾擔任過父親洪森的私人秘書，也曾陪同父親和哥哥在今年會見中國領導人習近平。外界分析洪馬尼將成為洪森安插的助力和監控者，確保柬埔寨政權會和過往維持一致，不會因為洪馬內的西方求學背景而產生變數。
《金邊郵報》報導，洪森認真投資洪馬內的教育，不過他也表示他會引導洪馬內走向「正途」，並稱如果洪馬內無法達到他的標準，洪森不排除再度出來選總理。現年70歲的洪森作為執政最久的亞洲領導人之一，長期對反對派聲浪進行鎮壓，還試圖防止選民透過法律抵制選舉，使得「投廢票」成為人民抗議專制政權的唯一方式，但此行為還可能會「犯罪」，洪森甚至跟媒體放話，表示那些撕毀、破壞選票的選民應向當局自首認罪，否則將面臨法律訴訟等後果。
時至今日，洪森儼然已建立了「洪氏王朝」，並將總理大位以「世襲制」的方式傳承給洪馬內，雖然柬埔寨仍有虛位國王作為國家元首，但絲毫不會動搖洪森掌握政治實權，而且洪馬內也有兒子，很有可能會將總理之位一代又一代地傳下去，宛如帝王制的「民主」，讓西方國家非常不認同。