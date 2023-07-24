禁止柬埔寨反對派參選！洪森宣佈當選　挨批史上「最不自由」選舉

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外界推估他此次強力鎮壓反對黨的原因，是因為兒子洪馬內首度參選國會議員，且他有意願將總理之位交棒給洪馬內。雖然23日當天大批媒體簇擁著前往投票的洪馬內，但他一再表示「不予置評」，並沒有對洪森為他鋪路的行為發表任何看法。由於本次選舉沒有對手，選前洪森便操控選委會反對異己，被外國媒體批評為1993年以來柬埔寨最不自由也最不公平的選舉。
《日經亞洲》與《路透社》報導，截至當地時間23日晚間11點為止，根據7成投票所回報，執政的柬埔寨人民黨得票率高達近83%，其次是保皇派的奉辛比克黨（Funcinpec），約拿到9%選票，而廢票率已達5.6%。雖然正式結果尚未出爐，被戲稱為「官媒」的柬埔寨媒體《Fresh News》預測，人民黨將會贏得120席，奉辛比克黨5席，其餘17個小黨全軍覆沒。
由於完全沒有民主可言，23日大選後，美國宣布將暫停對柬埔寨的一些外國援助計劃，並針對據稱破壞民主的柬埔寨個人實施簽證禁令。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明，稱柬埔寨當局在投票前，對反對派、媒體和民間社團展開一連串威脅和騷擾，美國政府會因此暫停部份援助計劃。東南亞國家的議員們則批評，這次選舉根本毫無民主而言，而是一場洪森和他的親戚的「加冕典禮」。