杜蘇芮颱風路徑又往南偏！海警今晚8:30發布 雨勢恐比登陸還要大
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）持續朝台灣靠近，中央氣象局預報員廖經翔表示，今（24）日下午最新資料顯示，杜蘇芮颱風的預測路徑又往南微調一些，氣象局確定在今晚8時30分發布「海上警報」，特別要提醒民眾，這次杜蘇芮颱風不管有沒有登陸台灣，在週二至週四（7月25日至7月27日）都會替台灣帶來致災性的雨量，只有北部地區影響較小，務必做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
杜蘇芮颱風今日下午路徑又有往南偏移的情況，氣象局預報員廖經翔解釋，若颱風最後往北偏登陸台灣，颱風結構會受到中央山脈破壞，整體雨勢可能會少一點，降雨區域也集中在東半部和北部；但若颱風中心從南方掠過，颱風受到地形影響較小，雨勢一定很劇烈，且降雨熱區將變為東半部和南部，北部雖然較趨緩，但還是有大雨等級。
廖經翔說明，杜蘇芮颱風在通過菲律賓後，強度會因為環境因素稍微減弱，但週三和週四最靠近台灣時，還是有機會達到中颱上限，絕不能因為路徑往南偏而有所掉以輕心。
杜蘇芮颱風降雨影響部分，廖經翔提醒，明日首當其衝的東半部將開始會有明顯雨勢，北部也會因外圍環流出現降雨，週三南部地區才開始加入降雨的行列，週四整天全台雨勢最強，尤其是南部、東南部將有至災性降雨，隨後颱風登陸福建後，也會替南部地區帶來「西南風」，預計南部的降雨會持續到週末，請民眾持續留意最新颱風動態。