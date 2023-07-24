杜蘇芮颱風「發布海警」！強度上升還變胖 全台降雨趨勢一次看
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）持續朝台灣靠近，中央氣象局今（24）日晚上8點已發布海上警報，預報員劉宇其表示，杜蘇芮颱風在過去3小時略為增強，暴風圈也有明顯擴大，並即將對巴士海峽造成威脅；提醒民眾，颱風外圍環流明（25）日會對東部、北部帶來大雨，最快下午也將發布陸上警報，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
針對杜蘇芮颱風降雨影響，劉宇其提醒，明日首當其衝的「東半部」率先開始會有明顯雨勢，「北部」晚上起也會因外圍環流出現降雨，週三南部地區才開始加入降雨的行列，週四整天全台雨勢最強，尤其是南部、東半部將有致災性降雨，隨後颱風登陸福建後，也會替南部地區帶來「西南風」，預計南部的降雨會持續到週末，請民眾持續留意最新颱風動態。
此外，今晚至明日，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率。新竹以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門易有8至9級強陣風，前往海邊活動請特別注意。
至於杜蘇芮颱風本身的動態，劉宇其說明，目前它的暴風半徑來到280公里，不排除在後續擴張到300公里，但登陸台灣的機率已經不高，明日杜蘇芮颱風會靠近呂宋島，並在週三至週四進入台灣西南部近海，週五（7月28日）登陸中國大陸，由於目前不確定颱風在碰觸菲律賓陸地後，暴風圈是否因結構被破壞縮小，因此海上警報「明早應該不會發布，最快在下午才會發布」。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻東南方790公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北轉西北西進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。