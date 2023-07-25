杜蘇芮颱風直逼強颱！各國「最新路徑」出爐 雨彈準備掃進台灣
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）海上警報已發布，今（25）日起東半部、北部將開始出現一些雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，杜蘇芮強度直逼強烈颱風，最新路徑將通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入福建省，其中台灣東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高的地區，中央氣象局最快今日下午會發布陸上警報。
記者張志浩/綜合報導
針對杜蘇芮颱風降雨影響，氣象局提醒，今日首當其衝的「東半部」率先開始會有明顯雨勢，「北部」晚上起也會因外圍環流出現降雨，週三南部地區才開始加入降雨的行列，週四整天全台雨勢最強，尤其是南部、東半部將有致災性降雨，隨後颱風登陸福建後，也會替南部地區帶來「西南風」，預計南部的降雨會持續到週末，請民眾持續留意最新颱風動態。
吳德榮則在「三立準氣象．老大洩天機」專欄提及，杜蘇芮的颱風眼清晰、眼牆厚實，強度直逼強烈颱風。中央氣象局最新的「路徑潛勢預測圖」顯示，杜蘇芮颱風會通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入福建省，路徑仍有不確定性，需持續觀察，但東部、南部在未來幾天要注意大量雨勢，中部以北受地形屏障、影響相對較小，澎湖、金門則是無地形屏障，防災切莫輕忽。
今日天氣部分，吳德榮說明，颱風環流逐漸進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北東側偶有局部短暫雨；背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨。各地區平地氣溫分別為，北部攝氏23至36度，中部攝氏24至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏22至35度。