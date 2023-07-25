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逛全聯見「折扣100元漏洞」！秒省92元女嗨翻　他愣住：多花500元

▲全聯福利中心因為營業時間較長且時常推出不同的優惠，成為上班族以及婆媽買菜的首要選擇。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯福利中心因為營業時間較長且時常推出不同的優惠，成為上班族以及婆媽買菜的首要選擇。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間較長且時常推出不同的優惠，成為上班族以及婆媽買菜的首要選擇，然而近日就有網友分享，表示自己女友在逛全聯的時候，發現一項折扣100元的優惠項目，結果發現了奇怪的bug，回到家興奮的說自己省了92元，結果男友一看忍不住吐槽「你這是多花500元！」笑翻不少人。

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一名男網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼文指出「我女友一直說全聯活動有漏洞，說看到一款奶粉寫只要加購任意品項就折100，由於沒有規定選購的品項最低價格是多少，所以女友就選了一個8元的軟糖搭配購買，說自己這樣子省了92元」。

當下該男網友直接回應「妳又沒在喝奶粉」；女友則回應「現在開始喝不就好了？」男網友看了之後馬上吐槽「我怎麼覺得妳是多花了500元？」隨後直接被女友怒斥「閉嘴」！也讓該男網友在文末表示「我怎麼看都覺得她這種賺法根本沒賺到？只能說商人太恐怖了」。

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▲女友開心自己賺到92元，結果馬上被男友吐槽「你又沒在喝奶粉」，笑翻不少人直呼「突破盲點」。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑到不行，買了不需要的東西然後覺得賺到XD」、「真的會有這種錯覺！但其實根本沒在喝」、「沒在喝是重點！為了賺92元，花了596元！虧！」、「依照我的經驗，奶粉最後會是你在喝就是丟掉」、「奶粉絕對會放在那你放心，我就有過經驗」；不過也有人認為「至少是實際商品啦哈哈哈」、「現在開始喝的話就真的省92元，大感謝」。

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