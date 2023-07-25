杜蘇芮颱風不登陸就沒事？專家急搖頭：高屏等「6縣市」風雨最猛
杜蘇芮颱風今（25）日強度已經來到「中颱上限」，且有望挑戰強颱，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，雖然目前路徑上看起來登陸台灣的機率低，不過「別以為沒登陸就沒事」，位處迎風面的宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南在風雨上的表現將會相當明顯，民眾務必做好防災準備，並時刻關注最新颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，杜蘇芮颱風在過去幾個小時「路徑偏北」的份量稍多，今日直接撞上呂宋機率降低，通過巴士海峽的機率高，而今天偏北程度有多少？會是影響後續颱風路徑的關鍵。氣象專家賈新興也說明，若杜蘇芮颱風後續路徑更往北偏，對台灣影響就更大，但若持續穩定向西，則影響較小，明（26）日走向非常重要。
不過撇除杜蘇芮颱風路徑的各種走法，明日至週四（7月27日）台灣的風雨都會相當明顯，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，雖然「颱風直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，颱風跟高壓之間的梯度，讓強風區更廣，迎風面的「宜花東、屏高南」不可輕忽。
此外，觀察颱風不能只看颱風路徑中心的「那條線」，賈新興提及，在杜蘇芮颱風進入巴士海峽後，花東、恆春半島會率先出現雨勢，接著外圍環流接力影響到宜蘭、北部地區，最後南部地區才會進入雨彈射程範圍，尤其台東、屏東、花蓮、高雄、南部山區的民眾，務必注意持續性強降雨，提高警覺！