杜蘇芮颱風14:30發陸上警報！6小時內變成強颱 暴風圈明上午觸陸
杜蘇芮颱風目前在海面上持續增強中，中央氣象局表示，今（25）日下午2時30分會發布「陸上警報」，且杜蘇芮會在未來6小時內增強為「強烈颱風」，明（26）日上午颱風暴風圈將會接觸花東、恆春半島等陸地，不過在暴風圈觸陸後，杜蘇芮颱風的強度也會略為減弱，預期強颱程度最多只會維持24小時，今日下半天花東、恆春半島就要開始留意明顯的雨勢。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員官欣平指出，由於杜蘇芮颱風已經越來越靠近台灣，除了海上警報的範圍擴大至台灣海峽南部、東沙島海面外，由於颱風暴風圈明日上午將觸陸，因此決定在今天下午2時30分發布陸上警報，未來杜蘇芮颱風在巴士海峽期間都將是「強度颱風」，觸陸並進入台灣西南部近海後慢慢退化為中度颱風，不過風雨的影響仍相當顯著。
中央氣象局技正羅雅尹說明，明顯雨勢要在下半天東半部、西半部山區才會出現，優先要注意的是，今晚至明日新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，今日白天新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門也榮易有8至9級強陣風，氣象局持續發布「陸上強風特報」。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻東南方550公里的海面上，以每小時5公里速度，向西北西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。