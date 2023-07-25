杜蘇芮將轉強烈颱風！猛烈風雨毫不留情 全台「降雨時程」一次看
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）今（25）日白天影響還不明顯，不過在海面上的它持續增強，中央氣象局指出，杜蘇芮在今天下午就會變為「強烈颱風」，並在下午2時30分發布陸上警報；今日下半天颱風外圍就會對東部帶來降雨，明天暴風圈和台灣陸地接觸後，南部也將開始下雨，週三至週四（7月26日至7月27日）南部、東半部雨勢相當劇烈，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局技正羅雅尹針對杜蘇芮颱風影響說明，今日上半天颱風距離台灣還有些距離，因此各地還沒有明顯雨勢，反而是西半部地區因為處於「颱風東北風環流」的背風側，體感相當悶熱，高溫普遍都來到攝氏36度或以上；今日下半天開始，颱風外圍環流就會替東半部、北部山區帶來降雨。
時序到了明（26）日上午，杜蘇芮颱風將觸及台灣陸地，明日上半天除了東半部雨勢更明顯，南部地區也將進入雨區，隨著颱風暴風圈涵蓋台灣範圍越廣，在週三晚上至週四一整天，東半部、南部的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小，但仍會有陣雨發生。
杜蘇芮颱風帶來的風力部分，今晚至明日新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風，今日白天新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門也榮易有8至9級強陣風，氣象局持續發布「陸上強風特報」。
羅雅尹說明，杜蘇芮會在今日下午增強為「強烈颱風」，不過到了巴士海峽後，整體環境不利發展，加上結構會被台灣的地形破壞，因此強烈颱風預計不會維持太久，後續路徑上，預計會持續往西向福建移動，週五（7月28日）慢慢遠離台灣。