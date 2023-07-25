孫藝真當曬娃魔人！公開兒子可愛萌照 李秉憲老婆李珉廷陷入瘋狂
韓星孫藝真去年嫁給玄彬並升格當媽，這段期間她僅秀過1次兒子的腳底照，直到7月中從巴黎返韓時，手機螢幕的兒子正片照意外曝光。孫藝真今（25）日加入曬娃行列，李秉憲老婆李珉廷立即開心留言：「藝真兒子的手！」宋允兒也為此陷入瘋狂。
記者陳雅蘭/綜合報導
玄彬一家三口的動態一直以來都受到外界關注，孫藝真7月8日結束巴黎工作返韓時，仁川機場已有不少等候接機的媒體與粉絲，孫藝真拿著手機大方揮手致意，意外發現她的螢幕桌布，正是7個月大的寶貝兒子，雖然畫面不大，但圓潤模樣清晰可見。
孫藝真今曬出兒子跟寵物的手掌比對圖，李秉憲老婆李珉廷立刻留言說：「藝真兒子的手！」宋允兒則激動表示：「啊啊啊！！！怎麼辦才好～～～阿姨好想念！」可愛照片不止融化粉絲，也順利收服「明星阿姨們」的心。
孫藝真去年3月結束《三十九》電視劇拍攝後，同年月底就專心投入跟玄彬的婚禮，4月2人赴美國度蜜月、6月宣布做人成功、11月兩人正式升格父母，孫藝真這段時間僅有4月底度蜜月入境韓國時有給媒體拍攝，其餘都是被路人直擊偷拍，產後從未正式亮相於記者前；直到7月4日為了精品的時尚活動，她才久違公開露面。