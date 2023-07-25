杜蘇芮颱風發布「陸上警報」！暴風圈又再擴大 今晚有機會轉強颱
杜蘇芮颱風持續向台灣進逼，且暴風半徑擴大至300公里，今晚有機會轉為強烈颱風，中央氣象局表示，今（25）日已針對屏東、恆春半島，在下午2時30分發布「陸上警報」，今日下半天，台灣南部各縣市也將陸續進入警戒範圍，以目前颱風路徑評估，杜蘇芮將在明（26）日上午接觸台灣陸地，雨勢今日下半天已在台灣東南部出現，氣象局持續發布「大雨特報」，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報中心技正羅雅尹針對杜蘇芮颱風影響說明，今日上半天颱風距離台灣還有些距離，因此各地還沒有明顯雨勢，反而是西半部地區因為處於「颱風東北風環流」的背風側，體感相當悶熱，高溫普遍都來到攝氏36度或以上；今日下半天開始，颱風外圍環流就會替東半部、北部山區帶來降雨。
時序到了明（26）日上午，杜蘇芮颱風將觸及台灣陸地，明日上半天除了東半部雨勢更明顯，南部地區也將進入雨區，隨著颱風暴風圈涵蓋台灣範圍越廣，在週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小，但仍會有陣雨發生。
羅雅尹說明，杜蘇芮颱風今明兩天將通過呂宋島北部海域，週三、週四最靠近台灣，不過受到太平高壓勢力影響，颱風在進入台灣西南部近海時，不排除還有北偏的可能，對台灣的影響也會有所改變，強度部分，氣象局預報中心課長林秉煜則認爲，杜蘇芮進中心風速不斷在浮動，「可能要看今晚有沒有機會轉強颱，就算轉強颱也維持不久。」
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻東南方510公里的海面上，以每小時13公里速度，向西北西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。