5歲兒蹦跳被阻！媽公審挨轟「你們養得起小孩？」　嗆律師已截圖

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她帶著5歲兒進店點餐，本來只想外帶一碗黑糖粉圓，但老闆告訴她無法單點，必須搭配主餐，所以她便認真的看菜單。這時，兒子看到櫃檯放了一個塑膠小恐龍，所以伸手去碰，結果就被老闆制止。在一旁的她，心想5歲的小男孩怎麼可能不會想摸？但老闆的口氣卻不和善。
接著，兒子在店內上下跳，老闆又出言制止，要他別跳。後來，她兒子「失落的走到門口，試圖開冰箱」，被老闆大聲喝斥要他別碰，也要媽媽管一下小孩。林姓媽媽不滿老闆要她管小孩又要讀店規，痛罵「好不容易的假期被一家不知道賣什麼的年輕老闆給毀了！」
當事媽媽昨（24）晚也再度發文，直呼自己體驗到了何謂網路霸凌，認為台灣的社會上普遍存在對小孩不友善的環境，不滿酸民都只是「捕風捉影和看圖說話」，強調「你們的公然污辱跟謾罵都已被律師截圖下來～律師會一一發存證信函到你家」，還說「用嘴巴教別人的小孩都很容易～未經他人苦莫勸他人善」。
事件曝光後在臉書引發討論，多數網友逆風挺店家，就連兒科醫師林智葳也忍不住評論，認為5歲童想摸玩具可理解，但在階梯跳來跳去有點危險，他可以理解小孩部分行為稍微失控，但「恕我直言，在場的媽媽絕對有義務要制止孩子這樣的行為」。
事實上，這位醫師娘光顧的店家，是以老宅風格文青風打造的特色麵館，在當地小有名氣，賣紅燒、清燉兩種口味的牛肉及羊肉麵，媽媽沒買成的「古早味黑糖粉圓」更是必吃副餐，是在地人都推的排隊名店。
因該店建築是日式宿舍老宅，且用的都是50年以上老家具，因此店家也特別掛出公告，希望幼兒或是客人們能夠愛惜店內的所有物品，盡量不要讓孩童在店內跑跳，以免人受傷也打擾其他用餐客人。
《ETtoday新聞雲》報導，老闆說店門口已有貼出店規，「明文規定客人要管好小孩」。老闆也透露，自己有3個孩子，可以理解客人站在父母角度會不高興，但他們店不是公共場所，「處理方式就是我們不做她這筆生意」。《NOWnews今日新聞》截稿前為能取得店家回應。