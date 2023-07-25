今年登革熱首現死亡案例！症狀類似感冒、中暑　醫教戰2招防禦法

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林子超說明，登革熱主要是由登革熱病毒引起的傳染性疾病，不會經由空氣或接觸傳染，主要還是因為病媒蚊叮咬造成感染，「所以它的接受者是沒有什麼選擇性的」，而登革熱的可傳染期是發病前1日至發病後5日。
但要特別注意的是，登革熱有4種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力，林子超指出，如果民眾重複感染登革熱不同型別，病症可能會變嚴重，且若民眾年紀大、有慢性疾病或不同的免疫反應、水分不夠等，相較於一般民眾高燒、眼窩痛、頭痛、肌肉痛等症狀，更可能會出現嗜睡、躁動不安、肝脾腫大、腹痛、呼吸困難，更嚴重可能會導致登革出血熱，如流鼻血、解黑便、吐血、咳血。
「如果得到登革熱重症的話，死亡率至少都有20%以上！」林子超提醒，現在醫療方便，若有經過好的治療，也就是有透過一定的輸液或補充水分，就可以降低重症發生。
林子超提到，民眾就醫時，醫師除了詢問症狀，例如有無發燒、頭痛、眼窩痛、四肢肌肉痠痛甚至腹瀉、手指頭皮膚癢，也會詢問病患TOCC，了解旅遊史、職業別、接觸史、群聚史判斷。一般民眾若病情沒有很嚴重，可以先至診所就診，現在診所醫師警覺性都很高，但若症狀沒有緩解甚至更嚴重，可以立即就醫掛急診，或是到大型醫院內科暨感染科或家醫科就診。
林子超說，目前文獻上證實最有效的治療登革熱方式就是體液補充，也就是水分補充，若有重症住院，也會抽血檢驗觀察有無異常與康復狀況。它也建議民眾，要清除周遭環境的積水容器，若有水生植物要特別注意，避免病媒蚊孳生，另也可以穿著長袖長褲，但像是現在天氣較熱，難以完整穿戴，就要注意環境安全。