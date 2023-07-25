中颱杜蘇芮慢速靠近台灣！陸上警報「區域擴大」 暴風圈明早觸陸
中度颱風杜蘇芮今（25）日傍晚持續發布「陸上警報」和「海上警報」，中央氣象局表示，由於杜蘇芮颱風越來越靠近台灣，「陸上警報」的警戒範圍也從原本的屏東、恆春半島，再加入台東縣，南部各縣市在未來也將陸續進入警戒區，杜蘇芮依舊在未來6小時內有機會增強為「強烈颱風」，明（26）日暴風圈將碰觸恆春半島、蘭嶼和綠島。
記者張志浩/綜合報導
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻東南方450公里的海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西方向前進，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。
氣象局預報中心技正羅雅尹表示，杜蘇芮颱風未來6小時有機會增強為「強烈颱風」，路徑上，杜蘇芮今晚通過呂宋島北部海域，明（26）日進入巴士海峽，週四（7月27日）來到台灣西南部近海並慢慢北上，週五（7月28日）逐漸遠離台灣朝中國福建前進。
羅雅尹提醒，明日上午，杜蘇芮颱風將觸及台灣陸地，明日上半天除了東半部雨勢更明顯，南部地區也將進入雨區，隨著颱風暴風圈涵蓋台灣範圍越廣，在週三晚上至週四一整天，颱風最靠近台灣，東半部、南部、澎湖、金門的降雨將會相當劇烈，中部以北地區影響較小，但仍會有陣雨發生。